Nouripour bemÃ¤ngelt fehlende Eigeninitiative Berlins im Umgang mit Iran

Omid Nouripour

BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat die fehlende Eigeninitiative der Bundesregierung im Umgang mit dem Iran bemÃ¤ngelt. Das 'hÃ¶chste aller GefÃ¼hle', was BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) bislang 'von sich gibt, ist, kraftvoll seine Sorgen zum Ausdruck zu bringen', sagte er.

BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat fehlende Eigeninitiative der Bundesregierung im Umgang mit dem Iran bemÃ¤ngelt. Das "hÃ¶chste aller GefÃ¼hle", was BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) bislang "von sich gibt, ist, kraftvoll seine Sorgen zum Ausdruck zu bringen", sagte Nouripour am Dienstag dem TV-Sender "Welt". "Das ist nicht initiativ, das bringt uns nicht zurÃ¼ck zum Verhandlungstisch", kritisierte er.



Deutschlands Hauptproblem sei, "dass wir eigentlich nur noch reaktiv dasitzen und schauen: Was machen die Amerikaner? Was machen die Iraner", sagte Nouripour weiter. Die Bundesregierung reagiere darauf anstatt zu Ã¼berlegen, "wie wir als europÃ¤ische Staaten, die wir massiv betroffen sind, auch mit eigenen Initiativen an den Verhandlungstisch zurÃ¼ckkommen". Dies gelte ganz besonders fÃ¼r Wadephul. "Da muss ich sagen, dass ich den deutschen AuÃŸenminister doch sehr vermisse", sagte Nouripour.Â



Der GrÃ¼nen-AuÃŸenpolitiker Ã¤uÃŸerte sich auchÂ zu der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geÃ¤uÃŸerten Kritik an US-PrÃ¤sident Donald Trump. Man kÃ¶nne "darÃ¼ber diskutieren, ob es jetzt geschickt war vom Bundeskanzler, so klar Stellung zu beziehen zu den Karten, die Trump hat oder nicht", sagte Nouripour. Es treffe aber zu, "dass die iranische Seite das GefÃ¼hl hat, dass sie gewonnen haben, dass sie stÃ¤rker sind", sagte er und fÃ¼gte hinzu: "Allein deswegen schon, weil dieses Regime Ã¼berlebt hat." Dementsprechend versuche Teheran nun, "die Preise zu diktieren".Â



Dass der Iran seit Kriegsbeginn die fÃ¼r den weltweiten Handel mit RohÃ¶l und FlÃ¼ssiggas immens wichtige StraÃŸe von Hormus de facto gesperrt hat, ist laut Nouripour "jenseits vom Akzeptablen". Der Iran beschieÃŸe zivile Frachter, dies sei nicht hinnehmbar.Â



Ãœber die seit fast einem Monat geltende Waffenruhe sagte er angesichts neuer iranischer Angriffe: "Wenn man es genau nimmt, gibt es keinen Waffenstillstand." Es sei aber "gar nicht so doof, diesen Begriff nicht fallen zu lassen, weil dann wÃ¤ren wir ja wieder mitten im Krieg".



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Der Iran reagierte mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.Â



Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe hatten die Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag iranische Angriffe gemeldet. Westliche VerbÃ¼ndete der USA, darunter Bundeskanzler Merz, forderten von Teheran eine RÃ¼ckkehr an den Verhandlungstisch.Â