Bei russischen Angriffen auf die frontnahen ukrainischen StÃ¤dte Kramatorsk und Saporischschja sind nach jÃ¼ngsten ukrainischen Angaben am Dienstag insgesamt mindestens 17 Menschen getÃ¶tet worden. Mindestens zwÃ¶lf Menschen wurden in Saporischschja nach Angaben des Regionalgouverneurs Iwan Fedorow getÃ¶tet, in Kramatorsk laut PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mindestens fÃ¼nf Menschen. In Kramatorsk war Selenskyj zufolge mit einer noch grÃ¶ÃŸeren Opferzahl zu rechnen, der russische Angriff habe "mitten auf das Stadtzentrum" gezielt.
Mindestens fÃ¼nf weitere Menschen wurden laut Selenskyj dort verletzt. Der Gouverneur von Kramatorsk, Wadim Filaschkin, hatte zunÃ¤chst von drei Todesopfern gesprochen. Der Angriff auf das Stadtzentrum sei mit "drei hochexplosiven Bomben", erfolgt, erklÃ¤rte er im Onlinedienst Telegram. Das in der grÃ¶ÃŸtenteils von Russland besetzten ostukrainischen Region Donezk gelegene Kramatorsk gilt als strategisch wichtige Festungsstadt fÃ¼r das ukrainische MilitÃ¤r.Â
Auch aus anderen Teilen der Ukraine wurden am Dienstag Tote und Verletzte bei neuen russischen Angriffen gemeldet. In der zentralukrainischen Region Poltawa wurden laut Ã¶rtlichen BehÃ¶rden vier Menschen getÃ¶tet, in der Region Charkiw wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Mensch getÃ¶tet.
Selenskyj hatte Russland zuvor "Zynismus" vorgeworfen, weil der Kreml trotz einer angekÃ¼ndigten Waffenruhe rund um die Siegesparade am 9. Mai in Moskau "weiter Raketen- und Drohnenangriffe ausfÃ¼hrt". Russland kÃ¶nne schon jetzt das Feuer einstellen - "und das wÃ¼rde den Krieg und unsere Reaktionen beenden", erklÃ¤rte Selenskyj am Dienstag.
Brennpunkte
Mindestens 17 Tote bei russischen Angriffen auf Kramatorsk und Saporischschja
- AFP - 5. Mai 2026, 18:47 Uhr
Bei russischen Angriffen auf die frontnahen ukrainischen StÃ¤dte Kramatorsk und Saporischschja sind nach jÃ¼ngsten ukrainischen Angaben am Dienstag insgesamt mindestens 17 Menschen getÃ¶tet worden.
Bei russischen Angriffen auf die frontnahen ukrainischen StÃ¤dte Kramatorsk und Saporischschja sind nach jÃ¼ngsten ukrainischen Angaben am Dienstag insgesamt mindestens 17 Menschen getÃ¶tet worden. Mindestens zwÃ¶lf Menschen wurden in Saporischschja nach Angaben des Regionalgouverneurs Iwan Fedorow getÃ¶tet, in Kramatorsk laut PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj mindestens fÃ¼nf Menschen. In Kramatorsk war Selenskyj zufolge mit einer noch grÃ¶ÃŸeren Opferzahl zu rechnen, der russische Angriff habe "mitten auf das Stadtzentrum" gezielt.
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