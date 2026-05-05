Mindestens 17 Tote bei russischen Angriffen auf Kramatorsk und Saporischschja

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Aufsteigender Rauch aus einem getroffenen GebÃ¤ude nach dem russischen Angriff auf Saporischschja am Dienstag

Bei russischen Angriffen auf die frontnahen ukrainischen StÃ¤dte Kramatorsk und Saporischschja sind nach jÃ¼ngsten ukrainischen Angaben am Dienstag insgesamt mindestens 17 Menschen getÃ¶tet worden.