BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat den Iran aufgefordert, seine "Politik der Brandstiftung" zu beenden. "Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben", sagte Wadephul am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen AuÃŸenminister Gideon Saar in Berlin.
"Und diese Sicherheitsinteressen teilen Deutschland und Israel vollstÃ¤ndig. Es wird jeden Tag dringlicher, dass Iran das Angebot zu Verhandlungen jetzt annimmt", sagte der AuÃŸenminister. "Wir fordern den Iran auf, seine Karten jetzt nicht zu Ã¼berreizen."
Die BemÃ¼hungen um eine Beendigung des Iran-Krieges kommen seit Inkrafttreten einer Waffenruhe vor rund einem Monat nicht voran. Die USA und der Iran Ã¼berziehen sich derzeit gegenseitig mit Drohungen, die eine erneute Eskalation in der StraÃŸe von Hormus befÃ¼rchten lassen.
Politik
Wadephul: Iran muss "Politik der Brandstiftung" beenden
- AFP - 5. Mai 2026, 18:37 Uhr
BundesauÃŸenminister Wadephul hat den Iran aufgefordert, seine 'Politik der Brandstiftung' zu beenden. 'Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben', sagte Wadephul in Berlin.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat den Iran aufgefordert, seine "Politik der Brandstiftung" zu beenden. "Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben", sagte Wadephul am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen AuÃŸenminister Gideon Saar in Berlin.
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Iran-Krieg als "kleines militÃ¤risches ScharmÃ¼tzel" bezeichnet. "Ich nenne es ein ScharmÃ¼tzel, weil der Iran keine Chance hat. Die hatten sieMehr
Der bisherige Innenminister von Baden-WÃ¼rttemberg, Thomas Strobl (CDU), soll neuer LandtagsprÃ¤sident werden. Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag nominierte den 66-JÃ¤hrigenMehr
Der frÃ¼here franzÃ¶sische PrÃ¤sident Georges Pompidou hat nach neuen Recherchen bereits bei seiner Kandidatur 1969 gewusst, dass er schwer krank war. Er habe schlimme SchmerzenMehr
Top Meldungen
Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - AnlÃ¤sslich des ersten Regierungsjahres der schwarz-roten Bundesregierung hat der Wirtschaftsweise Achim Truger der CDU enorme FehldiagnosenMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Windkraftherstellers Vestas, Henrik Andersen, hat vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Europa gewarnt. "Europa hat sich anMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl neu abgeschlossener AusbildungsvertrÃ¤ge ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Das geht aus dem neuen Berufsbildungsbericht derMehr