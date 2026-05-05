Wadephul: Iran muss "Politik der Brandstiftung" beenden

Israels AuÃŸenminister Saar und BundesauÃŸenminister Wadephul (rechts) am Dienstag in Berlin

BundesauÃŸenminister Wadephul hat den Iran aufgefordert, seine 'Politik der Brandstiftung' zu beenden. 'Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben', sagte Wadephul in Berlin.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat den Iran aufgefordert, seine "Politik der Brandstiftung" zu beenden. "Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und Iran muss seine Politik der Brandstiftung in der Region aufgeben", sagte Wadephul am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen AuÃŸenminister Gideon Saar in Berlin.



"Und diese Sicherheitsinteressen teilen Deutschland und Israel vollstÃ¤ndig. Es wird jeden Tag dringlicher, dass Iran das Angebot zu Verhandlungen jetzt annimmt", sagte der AuÃŸenminister. "Wir fordern den Iran auf, seine Karten jetzt nicht zu Ã¼berreizen."



Die BemÃ¼hungen um eine Beendigung des Iran-Krieges kommen seit Inkrafttreten einer Waffenruhe vor rund einem Monat nicht voran. Die USA und der Iran Ã¼berziehen sich derzeit gegenseitig mit Drohungen, die eine erneute Eskalation in der StraÃŸe von Hormus befÃ¼rchten lassen.