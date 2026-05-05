Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Portugal vertiefen. "Wir werden heute vor allem Ã¼ber eine StÃ¤rkung unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit sprechen", sagte Merz anlÃ¤sslich des Besuchs des Portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃs Montenegro am Dienstag in Berlin.
Insbesondere die deutsche IT-Expertise sei in Portugal sehr nachgefragt. "Dazu stehen auch unsere beiden Minister fÃ¼r Digitalisierung und Staatsmodernisierung in einem engen Austausch und sie arbeiten an sehr konkreten Projekten zur weiteren Digitalisierung unserer Gesellschaften", sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Montenegro. Er sehe auch "sehe groÃŸe Chancen" durch eine Zusammenarbeit der Lufthansa und der portugiesischen Airline TAP.
Montenegro ergÃ¤nzte, deutsche Unternehmen wÃ¼rden eine groÃŸe Rolle fÃ¼r die portugiesische Wirtschaft spielen. 2025 seien etwa die portugiesischen Exporte im Technologiebereich um 150 Prozent angestiegen. "Das zeigt eigentlich auch, wie eng eben unsere wirtschaftlichen Beziehungen sind", sagte der MinisterprÃ¤sident. Beide Regierungschefs pochten auf einen Ausbau des Handels mit anderen LÃ¤ndern durch Handelsabkommen.
Merz strebt zudem eine engere Kooperation in der Verteidigungspolitik an. "Eine Entscheidung zur Beschaffung des Boxer-Systems, das in Portugal zurzeit erwogen wird, wÃ¼rde die Verzahnung unserer StreitkrÃ¤fte weiter erhÃ¶hen und verbessern", sagte er.
Wirtschaft
Deutschland und Portugal wollen wirtschaftliche Beziehungen ausbauen
- dts - 5. Mai 2026, 19:08 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Portugal vertiefen. "Wir werden heute vor allem Ã¼ber eine StÃ¤rkung unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit sprechen", sagte Merz anlÃ¤sslich des Besuchs des Portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃs Montenegro am Dienstag in Berlin.
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