"Eine Minute am Tag": Trump enthÃ¼llt seine Fitnessroutine

"Eine Minute am Tag": Trump scherzt mit jungen Athleten

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Einblick in seine Fitnessroutine gegeben. 'Ich trainiere so viel, ungefÃ¤hr eine Minute am Tag, maximal, wenn ich GlÃ¼ck habe', sagte der 79-JÃ¤hrige bei einem Auftritt mit jugendlichen Sportlern.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Einblick in seine Fitnessroutine gegeben. "Ich trainiere so viel, ungefÃ¤hr eine Minute am Tag, maximal, wenn ich GlÃ¼ck habe", sagte der fast 80-JÃ¤hrige am Dienstag bei einem Auftritt mit jugendlichen Sportlerinnen und Sportlern im WeiÃŸen Haus.Â Danach unterzeichnete er eine Anordnung zur WiedereinfÃ¼hrung des Fitnessabzeichen des PrÃ¤sidenten, das seit den spÃ¤ten 1950er-Jahren an Schulkinder vergeben worden war.



Damit erÃ¶ffne er "ein goldenes Zeitalter der Athletik", sagte Trump weiter. Er mokierte sich dabei Ã¼ber den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Barack Obama, der den jÃ¤hrlichen Fitnesstest 2013 durch ein Fitnessprogramm ersetzt hatte.Â



Zugleich scherzte Trump mit Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. Ã¼ber seinen eigenen Bewegungsmangel. Anlass war eine Geschichte des Gesundheitsministers Ã¼ber seinen Vater Robert F. Kennedy, der eine stramme Tageswanderung von 50 Meilen (gut 80 Kilometer) unternommen hatte. Kennedy Jr. sagte, es wÃ¤re fÃ¼r den leidenschaftlichen Golfer Trump "ein Kinderspiel", dasselbe zu tun, da der PrÃ¤sident "jedes Wochenende neun Meilen am Tag auf einem Golfplatz" laufe. Trump wandte dazu ein: "Wenn ich nicht das Golfmobil benutze."



Der PrÃ¤sident tÃ¤tschelte Ã¼berdies einem SchÃ¼ler den Arm und fragte, ob er ein "starker Mensch" sei, worauf der Junge mit "Ja, Sir" antwortete. "Glaubst du, du kÃ¶nntest mich im Kampf schlagen?", fragte Trump - und fÃ¼gte mit einem Kichern hinzu: "Ich glaube, das kÃ¶nntest du." Nach dem Termin schob Trump fÃ¼r die Fotografen einen Golfball Ã¼ber den SÃ¼drasen des WeiÃŸen Hauses, wÃ¤hrend die SchÃ¼ler an einem Reck turnten.



Trump wird am 14. Juni 80 Jahre alt und hatte sich immer wieder fÃ¼r seine kÃ¶rperliche und geistige Fitness gerÃ¼hmt. Seit seinem erneuten Amtsantritt vor gut 13 Monaten gab es allerdings wiederholt Spekulationen Ã¼ber seinen Gesundheitszustand, weil der PrÃ¤sident mehrfach bei Veranstaltungen einzuschlafen schien. Zudem waren an seinen HÃ¤nden und am Hals auffÃ¤llige, mit Schminke bedeckte BlutergÃ¼sse zu sehen. Das WeiÃŸe Haus erklÃ¤rte sie wechselweise mit vielemÂ HÃ¤ndeschÃ¼tteln und mit einem hohen Aspirin-Konsum Trumps.