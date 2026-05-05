Politik

"Eine Minute am Tag": Trump enthÃ¼llt seine Fitnessroutine

  • AFP - 5. Mai 2026, 20:37 Uhr
Bild vergrößern: Eine Minute am Tag: Trump enthÃ¼llt seine Fitnessroutine
"Eine Minute am Tag": Trump scherzt mit jungen Athleten
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Einblick in seine Fitnessroutine gegeben. 'Ich trainiere so viel, ungefÃ¤hr eine Minute am Tag, maximal, wenn ich GlÃ¼ck habe', sagte der 79-JÃ¤hrige bei einem Auftritt mit jugendlichen Sportlern.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen Einblick in seine Fitnessroutine gegeben. "Ich trainiere so viel, ungefÃ¤hr eine Minute am Tag, maximal, wenn ich GlÃ¼ck habe", sagte der fast 80-JÃ¤hrige am Dienstag bei einem Auftritt mit jugendlichen Sportlerinnen und Sportlern im WeiÃŸen Haus.Â Danach unterzeichnete er eine Anordnung zur WiedereinfÃ¼hrung des Fitnessabzeichen des PrÃ¤sidenten, das seit den spÃ¤ten 1950er-Jahren an Schulkinder vergeben worden war.

Damit erÃ¶ffne er "ein goldenes Zeitalter der Athletik", sagte Trump weiter. Er mokierte sich dabei Ã¼ber den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Barack Obama, der den jÃ¤hrlichen Fitnesstest 2013 durch ein Fitnessprogramm ersetzt hatte.Â 

Zugleich scherzte Trump mit Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. Ã¼ber seinen eigenen Bewegungsmangel. Anlass war eine Geschichte des Gesundheitsministers Ã¼ber seinen Vater Robert F. Kennedy, der eine stramme Tageswanderung von 50 Meilen (gut 80 Kilometer) unternommen hatte. Kennedy Jr. sagte, es wÃ¤re fÃ¼r den leidenschaftlichen Golfer Trump "ein Kinderspiel", dasselbe zu tun, da der PrÃ¤sident "jedes Wochenende neun Meilen am Tag auf einem Golfplatz" laufe. Trump wandte dazu ein: "Wenn ich nicht das Golfmobil benutze."

Der PrÃ¤sident tÃ¤tschelte Ã¼berdies einem SchÃ¼ler den Arm und fragte, ob er ein "starker Mensch" sei, worauf der Junge mit "Ja, Sir" antwortete. "Glaubst du, du kÃ¶nntest mich im Kampf schlagen?", fragte Trump - und fÃ¼gte mit einem Kichern hinzu: "Ich glaube, das kÃ¶nntest du." Nach dem Termin schob Trump fÃ¼r die Fotografen einen Golfball Ã¼ber den SÃ¼drasen des WeiÃŸen Hauses, wÃ¤hrend die SchÃ¼ler an einem Reck turnten.

Trump wird am 14. Juni 80 Jahre alt und hatte sich immer wieder fÃ¼r seine kÃ¶rperliche und geistige Fitness gerÃ¼hmt. Seit seinem erneuten Amtsantritt vor gut 13 Monaten gab es allerdings wiederholt Spekulationen Ã¼ber seinen Gesundheitszustand, weil der PrÃ¤sident mehrfach bei Veranstaltungen einzuschlafen schien. Zudem waren an seinen HÃ¤nden und am Hals auffÃ¤llige, mit Schminke bedeckte BlutergÃ¼sse zu sehen. Das WeiÃŸe Haus erklÃ¤rte sie wechselweise mit vielemÂ HÃ¤ndeschÃ¼tteln und mit einem hohen Aspirin-Konsum Trumps.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wadephul sieht Deutschland und Israel in neuer Phase der Sicherheitspartnerschaft
    Wadephul sieht Deutschland und Israel in neuer Phase der Sicherheitspartnerschaft

    Vor dem Hintergrund der aktuellen Konflikte mit Russland und dem Iran sieht BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) Deutschland und Israel in einer neuen Phase der

    Mehr
    Wadephul und Merz fordern Iran zu Verzicht auf Raketen- und Atomprogramm auf
    Wadephul und Merz fordern Iran zu Verzicht auf Raketen- und Atomprogramm auf

    BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat den Iran aufgefordert, seine "Politik der Brandstiftung" zu beenden. "Iran muss sein ballistisches Raketenprogramm aufgeben. Und

    Mehr
    Trump nennt Iran-Krieg
    Trump nennt Iran-Krieg "kleines ScharmÃ¼tzel" und appelliert an Teheran

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Iran-Krieg als "kleines militÃ¤risches ScharmÃ¼tzel" bezeichnet. "Ich nenne es ein ScharmÃ¼tzel, weil der Iran keine Chance hat. Die hatten sie

    Mehr
    Auf Trumps Wunsch: US-BÃ¶rsenaufsicht will keine Quartalsberichte mehr verlangen
    Auf Trumps Wunsch: US-BÃ¶rsenaufsicht will keine Quartalsberichte mehr verlangen
    Autobranche gespalten: Lockerung der EU-Vorgaben kÃ¶nnte Elektro-Vorreiter ausbremsen
    Autobranche gespalten: Lockerung der EU-Vorgaben kÃ¶nnte Elektro-Vorreiter ausbremsen
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
    Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
    Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Zwei Erkrankte werden in die Niederlande ausgeflogen
    Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Zwei Erkrankte werden in die Niederlande ausgeflogen
    US-Investoren betreten deutschen Markt fÃ¼r EinfamilienhÃ¤user
    US-Investoren betreten deutschen Markt fÃ¼r EinfamilienhÃ¤user
    GrÃ¼ne kritisieren Reform des Heizungsgesetzes scharf
    GrÃ¼ne kritisieren Reform des Heizungsgesetzes scharf
    Amokfahrt: Einweisung des Beschuldigten in Psychiatrie angeordnet
    Amokfahrt: Einweisung des Beschuldigten in Psychiatrie angeordnet
    Deutschland und Portugal wollen wirtschaftliche Beziehungen ausbauen
    Deutschland und Portugal wollen wirtschaftliche Beziehungen ausbauen
    Mindestens 22 Tote bei russischen Angriffen auf Kramatorsk, Saporischschja und Dnipro
    Mindestens 22 Tote bei russischen Angriffen auf Kramatorsk, Saporischschja und Dnipro

    Top Meldungen

    Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼ne und CDU wollen Verbrenner-Aus aufweichen
    Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼ne und CDU wollen Verbrenner-Aus aufweichen

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die neue schwarz-grÃ¼ne Landesregierung in Baden-WÃ¼rttemberg plÃ¤diert fÃ¼r umfassende Ã„nderungen an der EU-Vorgabe, ab 2035 keine

    Mehr
    Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor
    Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor

    Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - AnlÃ¤sslich des ersten Regierungsjahres der schwarz-roten Bundesregierung hat der Wirtschaftsweise Achim Truger der CDU enorme Fehldiagnosen

    Mehr
    Windkrafthersteller warnt vor neuer Energiekrise in Europa
    Windkrafthersteller warnt vor neuer Energiekrise in Europa

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Windkraftherstellers Vestas, Henrik Andersen, hat vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Europa gewarnt. "Europa hat sich an

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts