Politik

Trump nennt Iran-Krieg "kleines ScharmÃ¼tzel" und appelliert an Teheran

  • AFP - 5. Mai 2026, 18:28 Uhr
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US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Iran-Krieg erneut heruntergespielt. 'Wir befinden uns in einem kleinen militÃ¤rischen ScharmÃ¼tzel', sagte Trump am Dienstag in WeiÃŸen Haus.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Iran-Krieg als "kleines militÃ¤risches ScharmÃ¼tzel" bezeichnet. "Ich nenne es ein ScharmÃ¼tzel, weil der Iran keine Chance hat. Die hatten sie nie", sagte er am Dienstag im WeiÃŸen Haus. Zugleich forderte er die FÃ¼hrung in Teheran auf,Â klug vorzugehen.Â 

Trump sagte Ã¼ber den Iran weiter: "Sie sollten das VernÃ¼nftige tun, denn wir wollen nicht dort einmarschieren und Menschen tÃ¶ten." Das sei ihm persÃ¶nlich "zu hart", sagte er bei einer Veranstaltung zur kÃ¶rperlichen Fitness von Kindern und Jugendlichen.

Trump redet den Iran-Krieg bereits seit Wochen klein. Im MÃ¤rz hatte er von einem "kurzen Ausflug" fÃ¼r die US-StreitkrÃ¤fte gesprochen, diesen Montag sprach er von einem "Mini-Krieg". Beobachter vermuten, dass er damit der wachsenden Kriegsskepsis in der BevÃ¶lkerung entgegentreten will.Â 

Nach einer Anfang Mai verÃ¶ffentlichten Umfrage im Auftrag der "Washington Post" und des Senders ABC ist der Iran-Krieg inzwischen Ã¤hnlich unpopulÃ¤r wie die Kriege im Irak und in Vietnam. Danach gaben 61 Prozent der Befragten an, der MilitÃ¤reinsatz sei ein Fehler. Nur 19 Prozent glauben Trumps Angaben, das Vorgehen sei ein Erfolg fÃ¼r die Vereinigten Staaten. Im Lager der Republikaner halten 79 Prozent den Krieg allerdings weiter fÃ¼r richtig.

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