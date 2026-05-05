Der bisherige Innenminister von Baden-WÃ¼rttemberg, Thomas Strobl (CDU), soll neuer LandtagsprÃ¤sident werden. Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag nominierte den 66-JÃ¤hrigen am Dienstag, wie sie mitteilte. Das Landesparlament soll in der Strobl kommenden Woche wÃ¤hlen - die kÃ¼nftige grÃ¼n-schwarze Koalition hat dort eine komfortable Mehrheit.
Bei der Landtagswahl vom 8. MÃ¤rz wurden die GrÃ¼nen mit Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir knapp stÃ¤rkste Kraft, gefolgt von der CDU um Landeschef Manuel Hagel. Zwar stellt in der Regel die stÃ¤rkste Fraktion den LandtagsprÃ¤sidenten. In Stuttgart gibt es aber nach dem knappen Wahlergebnis bei den Sitzen eine Pattsituation. GrÃ¼ne und CDU kommen auf je 56 Mandate.
Strobl war seit 2016 Innenminister und stellvertretender MinisterprÃ¤sident in der schwarz-grÃ¼nen Landesregierung. Bei der Landtagswahl holte er das Direktmandat in Heilbronn. FÃ¼r Dienstag kommender Woche ist die konstituierende Sitzung des neuen Landtags geplant.
Zum neuen Fraktionsvorsitzenden wÃ¤hlte die CDU-Landtagsfraktion den bisherigen CDU-GeneralsekretÃ¤r in Baden-WÃ¼rttemberg, Tobias Vogt.Â Sein VorgÃ¤nger Hagel gratulierte ihm. Vogt bringe "Klarheit, Teamgeist, DurchsetzungsstÃ¤rke und das richtige GespÃ¼r fÃ¼r die Menschen im Land" in das neue Amt mit, erklÃ¤rte er.
GrÃ¼ne und CDU wollen auch unter einem neuen MinisterprÃ¤sidenten Ã–zdemir zusammen in Baden-WÃ¼rttemberg regieren. Die Vorstellung des Koalitionsvertrags ist fÃ¼r Mittwoch vorgesehen. Die MinisterprÃ¤sidentenwahl soll am Mittwoch kommender Woche erfolgen.
Politik
Bisheriger Innenminister Strobl soll in Stuttgart LandtagsprÃ¤sident werden
- AFP - 5. Mai 2026, 18:11 Uhr
Der bisherige Innenminister von Baden-WÃ¼rttemberg, Thomas Strobl (CDU), soll neuer LandtagsprÃ¤sident werden. Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag nominierte ihn. Das Landesparlament soll Strobl in der kommenden Woche wÃ¤hlen.
Der bisherige Innenminister von Baden-WÃ¼rttemberg, Thomas Strobl (CDU), soll neuer LandtagsprÃ¤sident werden. Die CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag nominierte den 66-JÃ¤hrigen am Dienstag, wie sie mitteilte. Das Landesparlament soll in der Strobl kommenden Woche wÃ¤hlen - die kÃ¼nftige grÃ¼n-schwarze Koalition hat dort eine komfortable Mehrheit.
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