Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort

Das Bundeswirtschaftsministerium setzt das FÃ¶rderprogramm fÃ¼r die energieintensive Industrie im Rahmen sogenannter KlimaschutzvertrÃ¤ge fort. Das Ministerium von Katherina Reiche (CDU) startete am Dienstag ein weiteres Gebotsverfahren, das sich vor allem an Unternehmen in den Branchen Chemie, Metalle, Zement, Kalk, Glas, Papier und Keramik richtet. Die FÃ¶rderbedingungen wurden dabei in einigen Punkten zugunsten der Unternehmen angepasst.
Reiches VorgÃ¤nger Robert Habeck (GrÃ¼ne) hatte das FÃ¶rderinstrument 2024 eingefÃ¼hrt. Firmen etwa in der energieintensiven Glas- oder Papierindustrie erhalten damit Geld pro eingesparter Tonne CO2 fÃ¼r neue Anlagen. Die Vergabe lÃ¤uft Ã¼ber ein Auktionsverfahren: Unternehmen geben an, wie viel Geld sie benÃ¶tigen, um mit einer neuen Technologie eine Tonne CO2 einzusparen. Wer besonders gÃ¼nstig Treibhausgase einsparen kann, erhÃ¤lt den Zuschlag.
Dabei hÃ¤ngt die HÃ¶he der Auszahlung von der Entwicklung des CO2-Preises, des Strompreises und der Entwicklung des Wasserstoffangebots ab. Steigt der CO2-Preis stark oder entwickeln sich die Kosten fÃ¼r Strom und Wasserstoff besser als derzeit erwartet, wird die FÃ¶rderung reduziert. Im Bundeshaushalt sind fÃ¼r die aktuelle Gebotsrunde den Angaben nach fÃ¼nf Milliarden Euro vorgesehen.
Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurde das Programm "auf Basis von Feedback aus der Industrie und anderen Stakeholdern" Ã¼berarbeitet. Etwa wurden die Anforderungen an die CO2-Emissionsminderung gelockert und die Nutzung von CCS-Technologie zur Abscheidung von CO2 zugelassen. MÃ¶gliche RÃ¼ckzahlungen an den Staat wegen besserer Entwicklungen wurden begrenzt und weitere Vorgaben fÃ¼r Unternehmen gelockert, damit sie sich "besser an infrastrukturelle Rahmenbedingungen anpassen kÃ¶nnen".
Zudem spricht das Wirtschaftsministerium nicht mehr von "KlimaschutzvertrÃ¤gen" sondern von "CO2-DifferenzvertrÃ¤gen".
Wirtschaft
Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
- AFP - 5. Mai 2026, 15:36 Uhr
Das Bundeswirtschaftsministerium setzt das FÃ¶rderprogramm fÃ¼r die energieintensive Industrie im Rahmen sogenannter KlimaschutzvertrÃ¤ge fort. Das Ministerium von Katherina Reiche (CDU) startete am Dienstag ein weiteres Gebotsverfahren.
Das Bundeswirtschaftsministerium setzt das FÃ¶rderprogramm fÃ¼r die energieintensive Industrie im Rahmen sogenannter KlimaschutzvertrÃ¤ge fort. Das Ministerium von Katherina Reiche (CDU) startete am Dienstag ein weiteres Gebotsverfahren, das sich vor allem an Unternehmen in den Branchen Chemie, Metalle, Zement, Kalk, Glas, Papier und Keramik richtet. Die FÃ¶rderbedingungen wurden dabei in einigen Punkten zugunsten der Unternehmen angepasst.
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