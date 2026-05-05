Wirtschaft

Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort

  • AFP - 5. Mai 2026, 15:36 Uhr
Bild vergrößern: Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
Industrie
Bild: AFP

Das Bundeswirtschaftsministerium setzt das FÃ¶rderprogramm fÃ¼r die energieintensive Industrie im Rahmen sogenannter KlimaschutzvertrÃ¤ge fort. Das Ministerium von Katherina Reiche (CDU) startete am Dienstag ein weiteres Gebotsverfahren.

Das Bundeswirtschaftsministerium setzt das FÃ¶rderprogramm fÃ¼r die energieintensive Industrie im Rahmen sogenannter KlimaschutzvertrÃ¤ge fort. Das Ministerium von Katherina Reiche (CDU) startete am Dienstag ein weiteres Gebotsverfahren, das sich vor allem an Unternehmen in den Branchen Chemie, Metalle, Zement, Kalk, Glas, Papier und Keramik richtet. Die FÃ¶rderbedingungen wurden dabei in einigen Punkten zugunsten der Unternehmen angepasst.

Reiches VorgÃ¤nger Robert Habeck (GrÃ¼ne) hatte das FÃ¶rderinstrument 2024 eingefÃ¼hrt. Firmen etwa in der energieintensiven Glas- oder Papierindustrie erhalten damit Geld pro eingesparter Tonne CO2 fÃ¼r neue Anlagen. Die Vergabe lÃ¤uft Ã¼ber ein Auktionsverfahren: Unternehmen geben an, wie viel Geld sie benÃ¶tigen, um mit einer neuen Technologie eine Tonne CO2 einzusparen. Wer besonders gÃ¼nstig Treibhausgase einsparen kann, erhÃ¤lt den Zuschlag.

Dabei hÃ¤ngt die HÃ¶he der Auszahlung von der Entwicklung des CO2-Preises, des Strompreises und der Entwicklung des Wasserstoffangebots ab. Steigt der CO2-Preis stark oder entwickeln sich die Kosten fÃ¼r Strom und Wasserstoff besser als derzeit erwartet, wird die FÃ¶rderung reduziert. Im Bundeshaushalt sind fÃ¼r die aktuelle Gebotsrunde den Angaben nach fÃ¼nf Milliarden Euro vorgesehen.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurde das Programm "auf Basis von Feedback aus der Industrie und anderen Stakeholdern" Ã¼berarbeitet. Etwa wurden die Anforderungen an die CO2-Emissionsminderung gelockert und die Nutzung von CCS-Technologie zur Abscheidung von CO2 zugelassen. MÃ¶gliche RÃ¼ckzahlungen an den Staat wegen besserer Entwicklungen wurden begrenzt und weitere Vorgaben fÃ¼r Unternehmen gelockert, damit sie sich "besser an infrastrukturelle Rahmenbedingungen anpassen kÃ¶nnen".

Zudem spricht das Wirtschaftsministerium nicht mehr von "KlimaschutzvertrÃ¤gen" sondern von "CO2-DifferenzvertrÃ¤gen".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte

    Das AuÃŸenhandelsdefizit der USA ist im MÃ¤rz erneut angestiegen. Der Wert der Importe Ã¼berstieg den der Exporte um 60,3 Milliarden Dollar (rund 51,5 Milliarden Euro), das war

    Mehr
    Nach Trumps Drohung: EU drÃ¤ngt auf Einhaltung von Zolldeal
    Nach Trumps Drohung: EU drÃ¤ngt auf Einhaltung von Zolldeal

    Die EU pocht nach der Drohung von US-PrÃ¤sident Donald Trump mit hÃ¶heren AutozÃ¶llen auf die Einhaltung einer Vereinbarung aus dem vergangenen Jahr. "Ein Deal ist ein Deal",

    Mehr
    Spritpreise: MineralÃ¶lkonzerne geben Tankrabatt bislang nur teilweise weiter
    Spritpreise: MineralÃ¶lkonzerne geben Tankrabatt bislang nur teilweise weiter

    Der seit dem 1. Mai geltende sogenannte Tankrabatt der Bundesregierung in HÃ¶he von 17 Cent kommt bislang nur teilweise bei Autofahrerinnen und -fahrern an. Der Automobilclub ADAC

    Mehr
    Biontech will drei deutsche Standorte schlieÃŸen und massiv Stellen abbauen
    Biontech will drei deutsche Standorte schlieÃŸen und massiv Stellen abbauen
    38 Euro pro Kopf fÃ¼r Fairtrade-Produkte: Umsatz erreicht 2025 neues Rekordhoch
    38 Euro pro Kopf fÃ¼r Fairtrade-Produkte: Umsatz erreicht 2025 neues Rekordhoch
    DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
    DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    Dobrindt kÃ¼ndigt schÃ¤rfere Abschiebepolitik und besseren Zivilschutz an
    Dobrindt kÃ¼ndigt schÃ¤rfere Abschiebepolitik und besseren Zivilschutz an
    Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle
    Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle
    Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger war bis Ende April in Psychiatrie
    Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger war bis Ende April in Psychiatrie
    Mitglied von Huthi-Miliz in MÃ¼nchen zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
    Mitglied von Huthi-Miliz in MÃ¼nchen zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
    Illegale Riesenparty in Frankreich endet nach fÃ¼nf Tagen - sechs Polizisten verletzt
    Illegale Riesenparty in Frankreich endet nach fÃ¼nf Tagen - sechs Polizisten verletzt
    15-JÃ¤hrige wegen Handy ermordet: Lebenslange Haft fÃ¼r Erzieherin in Niedersachsen
    15-JÃ¤hrige wegen Handy ermordet: Lebenslange Haft fÃ¼r Erzieherin in Niedersachsen

    Top Meldungen

    Ifo-Institut: Ã–lkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
    Ifo-Institut: Ã–lkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der seit 1. Mai geltende Tankrabatt der Bundesregierung kommt nur teilweise an den ZapfsÃ¤ulen an. Das zeigen nun auch aktuelle Berechnungen des

    Mehr
    Forsa: Mehrheit hÃ¤lt Steuerentlastung erst ab 100 Euro fÃ¼r spÃ¼rbar
    Forsa: Mehrheit hÃ¤lt Steuerentlastung erst ab 100 Euro fÃ¼r spÃ¼rbar

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die meisten BÃ¼rger wÃ¼rden laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa erst ab einem dreistelligen Betrag im Monat von einer

    Mehr
    Wiese plÃ¤diert fÃ¼r Verzicht auf DiÃ¤tenerhÃ¶hung
    Wiese plÃ¤diert fÃ¼r Verzicht auf DiÃ¤tenerhÃ¶hung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD-Fraktion wÃ¤chst der Widerstand gegen die regulÃ¤re DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r Bundestagsabgeordnete in diesem Jahr. "Aus guten GrÃ¼nden

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts