Politik

Frankreichs kranke PrÃ¤sidenten: Auch Pompidou tÃ¤uschte die Franzosen

  • AFP - 5. Mai 2026, 17:31 Uhr
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PrÃ¤sident Georges Pompisou (l).
Bild: AFP

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Der frÃ¼here franzÃ¶sische PrÃ¤sident Georges Pompidou hat nach neuen Recherchen bereits bei seiner Kandidatur 1969 gewusst, dass er schwer krank war. Er habe schlimme Schmerzen gehabt und nach seiner Wahl Ã¼ber einen RÃ¼cktritt nachgedacht, bevor er 1974 nach fÃ¼nf Jahren im Amt starb, heiÃŸt es in einem am Dienstag erschienenen Buch des Journalisten Patrice Duhamel. Der Autor stÃ¼tzt sich auf bislang unverÃ¶ffentlichte Aufzeichnungen von Pompidous Leibarzt, Jean Bernard.

Bislang war vor allem der spÃ¤tere PrÃ¤sident FranÃ§ois Mitterrand dafÃ¼r bekannt, seine Krebserkrankung wÃ¤hrend seiner Amtszeit verheimlicht zu haben. "Gegen Ende ihrer Amtszeit hatten Georges Pompidou und FranÃ§ois Mitterrand weder die Kraft zu regieren noch den Mut, zurÃ¼ckzutreten", schreibt Duhamel. "Das Land wurde getÃ¤uscht, den Franzosen wurde mit Hilfe falscher Mitteilungen verheimlicht, dass ihre PrÃ¤sidenten sterbenskrank waren."

Im Fall von Pompidou hatte es viele GerÃ¼chte Ã¼ber seinen Gesundheitszustand gegeben, als er mit aufgedunsenem Gesicht erschien und zahlreiche Termine absagte. Das franzÃ¶sische PrÃ¤sidialamt teilte damals lediglich mit, dass der PrÃ¤sident an Grippe erkrankt sei.Â 

Nach Pompidous Tod 1974 wurde entschieden, dass franzÃ¶sische PrÃ¤sidenten die BevÃ¶lkerung regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber ihren Gesundheitszustand informieren sollten.Â Wenige Jahre spÃ¤ter verhielt sich Mitterrand jedoch Ã¤hnlich wie Pompidou.Â 

Er erfuhr im Jahr seiner Wahl 1981, dass er Prostatakrebs hatte, der bereits gestreut hatte. "Die Ã„rzte gaben ihm noch zwischen drei Monaten und zwei Jahren. Er hielt am Ende 14 Jahre durch", schreibt Duhamel. Seine Schmerzen hÃ¤tten es ihm zeitweise sehr schwer gemacht, sein Amt auszuÃ¼ben.Â 

Auch Charles de Gaulle und Jacques Chirac hatten gesundheitliche Probleme: De Gaulle litt an einem Aneurysma, an dem er wenige Monate nach seinem RÃ¼cktritt starb. Chirac erlitt 2005 in seiner zweiten Amtszeit einen Schlaganfall.Â 

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