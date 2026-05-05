Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼ne und CDU wollen Verbrenner-Aus aufweichen

Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die neue schwarz-grÃ¼ne Landesregierung in Baden-WÃ¼rttemberg plÃ¤diert fÃ¼r umfassende Ã„nderungen an der EU-Vorgabe, ab 2035 keine Neuzulassungen von Verbrennerfahrzeugen mehr zu erlauben. Das geht aus dem Koalitionsvertrag der beiden Parteien hervor, der am Mittwoch der Ã–ffentlichkeit prÃ¤sentiert werden soll und Ã¼ber den das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) berichtet.



"Wir werden alles dafÃ¼r tun, dass das Auto der Zukunft in Baden-WÃ¼rttemberg vom Band rollt", heiÃŸt es darin. Zwar gelte, dass die ElektromobilitÃ¤t die zentrale Zukunftstechnologie sei. Gleichzeitig will GrÃ¼n-Schwarz an "alternativen klimafreundlichen Antriebskonzepten, klimafreundlichen Kraftstoffen und ergÃ¤nzenden Ãœbergangstechnologien wie hocheffizienten Verbrennern, Plug-in-Hybriden und Elektrofahrzeugen mit Range Extender" arbeiten. Das Zieljahr 2035 wird im Koalitionsvertrag nicht erwÃ¤hnt.



Damit setzt sich Cem Ã–zdemir (GrÃ¼ne), der am 13. Mai zum MinisterprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt werden soll, von seiner Partei ab. Die BundesgrÃ¼nen haben sich beim sogenannten "Verbrennerverbot" gegen jede Aufweichung und Verschiebung des Zieljahres 2035 ausgesprochen.



Andererseits haben sich GrÃ¼ne und CDU darauf geeinigt, am Ziel fÃ¼r Baden-WÃ¼rttemberg festzuhalten, bis 2040 klimaneutral zu werden. Gleichzeitig wolle man aber "mehr FlexibilitÃ¤t in den Wegen der Zielerreichung herstellen".



Die verschÃ¤rften Flottengrenzwerte waren Teil des "Fit-for-55"-Pakets, mit dem die EU auf einen Pfad umsteuerte, mit dem der Klimawandel auf etwas Ã¼ber zwei Grad Celsius begrenzt werden kÃ¶nnte. Zuvor war die EU auf dem Weg zu Ã¼ber vier Grad Erderhitzung.



Nach den Flottengrenzwerten dÃ¼rfen alle in der EU zugelassenen Neuwagen eines Herstellers aktuell durchschnittlich 93,6 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoÃŸen. Der zulÃ¤ssige CO2-AusstoÃŸ sollte nach den bisherigen PlÃ¤nen schrittweise auf null Gramm pro Kilometer abgesenkt werden. Der Verkauf neuer Verbrenner wÃ¤re somit ab 2035 indirekt verhindert worden. Auch alternative Kraftstoffe, Plug-in-Hybride und Range Extender sind nicht geeignet, um null Gramm CO2-AusstoÃŸ zu erreichen.



Die EU-Kommission hatte zuletzt eine Reform der Flottengrenzwerte vorgeschlagen. Demnach sollten zum einen die Flottengrenzwerte fÃ¼r Hersteller gelockert werden, sodass der CO2-AusstoÃŸ von Neuwagen-Flotten bis 2035 nur noch um 90 Prozent gesenkt werden muss. Zum anderen sollten neue verbindliche Ziele fÃ¼r die Dekarbonisierung von Firmenflotten eingefÃ¼hrt werden.

