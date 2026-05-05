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Amokfahrt: Einweisung des Beschuldigten in Psychiatrie angeordnet

  • dts - 5. Mai 2026, 20:14 Uhr
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Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge am 05.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Leipzig am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung des TatverdÃ¤chtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Beschuldigte war nach der Tat am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorlÃ¤ufig festgenommen worden. Aufgrund Ã¤rztlich beschiedener fehlender Hafttauglichkeit ist der Beschuldigte danach bis zur VorfÃ¼hrung vor dem Ermittlungsrichter in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt worden, hieÃŸ es.

Nach den bisherigen Ermittlungen und den vorliegenden fachÃ¤rztlichen Stellungnahmen seien nach Auffassung des Ermittlungsrichters "dringende GrÃ¼nde" dafÃ¼r vorhanden, dass der Beschuldigte die Tat im Zustand der zumindest erheblich verminderten SchuldfÃ¤higkeit begangen habe und dass durch das Gericht die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werde, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft.

Ob diese Voraussetzungen tatsÃ¤chlich vorliegen, stehe noch nicht abschlieÃŸend fest und sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen sowie der insoweit erforderlichen eingehenden forensisch-psychiatrischen Begutachtung des Beschuldigten. Die Umwandlung des Unterbringungsbefehls in einen Haftbefehl sei "jederzeit zulÃ¤ssig, wenn sich im Ergebnis der Begutachtung herausstellt, dass die Voraussetzungen fÃ¼r einen Unterbringungsbefehl nicht vorliegen", hieÃŸ es.

Dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend hat das Amtsgericht die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus als "fÃ¼r die Ã¶ffentliche Sicherheit erforderlich" angesehen. Nach derzeitiger Erkenntnislage sei es wahrscheinlich, dass der Beschuldigte aufgrund seines Zustandes weitere "erhebliche rechtswidrige Taten vergleichbarer Schwere begehen" werde.

Im gerichtlichen Unterbringungsbefehl heiÃŸt es, man gehe im Ergebnis einer Gesamtschau der TatumstÃ¤nde davon aus, dass der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug in TÃ¶tungsabsicht handelnd mÃ¶glichst viele Menschen tÃ¶ten und schwer verletzen wollte und mit seiner Tat die Mordmerkmale der HeimtÃ¼cke und der niedrigen BeweggrÃ¼nde erfÃ¼llt habe.

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