Wirtschaft

GrÃ¼ne kritisieren Reform des Heizungsgesetzes scharf

  • dts - 5. Mai 2026, 20:30 Uhr
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Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat den Referentenentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Reform des sogenannten "Heizungsgesetzes" scharf kritisiert und die SPD aufgefordert, diesem nicht zuzustimmen.

"Wenn fÃ¼r diesen unverantwortlichen Schmarrn im Gesetzentwurf auch nur ein Sozialdemokrat die Hand gehoben hat, ist die GlaubwÃ¼rdigkeit der SPD in Klimafragen beerdigt", sagte Banaszak zu "Politico". Er hoffe, dass sich in der SPD-Fraktion noch Stimmen durchsetzen, die klimapolitische Verantwortung ernst nÃ¤hmen.

Banaszak wirft der Regierung vor, mit den ReformplÃ¤nen das Ziel der KlimaneutralitÃ¤t bis 2045 zu gefÃ¤hrden. Schwarz-Rot behaupte, die Klimaziele zu halten. "TatsÃ¤chlich werden mit diesem Gesetz die Nebenkosten steigen - und die Klimaziele gleich mit versemmelt", so Banaszak. Dies fÃ¼hrt er vor allem darauf zurÃ¼ck, dass der Entwurf kein Verbot fossiler Brennstoffe nach 2045 beinhalte. "Statt WÃ¤rmewende gibt es RÃ¼ckbau", sagte der GrÃ¼nen-Vorsitzende.

Banaszak zufolge wÃ¼rden nur die Ã–l- und Gaskonzerne von den PlÃ¤nen profitieren. "Ihr GeschÃ¤ftsmodell wird um Jahrzehnte verlÃ¤ngert, wÃ¤hrend der Rest der Welt auf Elektrifizierung setzt", sagte der GrÃ¼nen-Chef. Deutschland verabschiede sich damit vom Anspruch auf TechnologiefÃ¼hrerschaft. Die Koalition sorge mit dem Vorhaben fÃ¼r Chaos bei WÃ¤rmeplanung und Infrastruktur und zementiere neue AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Importen.

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