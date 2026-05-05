Nouripour kritisiert Wadephuls Iran-Politik

Omid Nouripour (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BundestagsvizeprÃ¤sident und AuÃŸenpolitiker Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat die Iran-Politik der Bundesregierung und insbesondere die Rolle von AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) scharf kritisiert.



Das Hauptproblem sei, dass man eigentlich nur noch reaktiv dasitze und schaue, was die USA und der Iran machten, sagte der GrÃ¼nen-Politiker dem TV-Sender "Welt" am Dienstag. "Wir reagieren darauf, statt zu Ã¼berlegen, wie wir als europÃ¤ische Staaten, die wir massiv betroffen sind, auch mit eigenen Initiativen an den Verhandlungstisch zurÃ¼ckkommen."



Das gelte ganz besonders fÃ¼r AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU). "Da muss ich sagen, dass ich den deutschen AuÃŸenminister doch sehr vermisse. Das hÃ¶chste aller GefÃ¼hle, was er bisher von sich gibt, ist, kraftvoll seine Sorgen zum Ausdruck zu bringen", sagte er. "Das ist nicht initiativ, das bringt uns nicht zurÃ¼ck zum Verhandlungstisch."



Man kÃ¶nne "darÃ¼ber diskutieren, ob es jetzt geschickt war vom Bundeskanzler, so klar Stellung zu beziehen zu den Karten, die Trump hat oder nicht", so Nouripour weiter. "Aber richtig ist, dass die iranische Seite das GefÃ¼hl hat, dass sie gewonnen haben, dass sie stÃ¤rker sind. Allein deswegen schon, weil dieses Regime Ã¼berlebt hat. Und dementsprechend versuchen sie gerade, die Preise zu diktieren."



Die Lage in der StraÃŸe von Hormus sei "jenseits vom Akzeptablen", sagte Nouripour. Der Iran beschieÃŸe zivile Frachter, das dÃ¼rfe man nicht hinnehmen. "Wenn man es genau nimmt, gibt es keinen Waffenstillstand. Aber es ist gar nicht so doof, diesen Begriff nicht fallen zu lassen, weil dann wÃ¤ren wir ja wieder mitten im Krieg."

