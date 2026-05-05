Das ThÃ¼ringer Oberlandesgericht hat ein frÃ¼heres Mitglied einer Miliz in Syrien am Dienstag zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem halben Jahr und einer Woche verurteilt. Nach Angaben eines Sprechers floss eine frÃ¼here Strafe mit ein. Das Gericht sprach den Mann demnach der Mitgliedschaft in einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig, wendete allerdings eine sogenannte MitlÃ¤uferklausel an.
Die TÃ¤tigkeit des Angeklagten fÃ¼r die Miliz Katibat Abu Bakr al-Siddik sei von "untergeordneter logistischer Bedeutung" gewesen, hieÃŸ es vom Gericht in Jena. Strafmildernd sei auÃŸerdem berÃ¼cksichtigt worden, dass der Mann ein umfangreiches GestÃ¤ndnis abgelegt und als Zeuge in anderen Verfahren ausgesagt habe. Demnach war er unter anderem als Fahrer tÃ¤tig.
Die Miliz hatte sich zu Beginn des jahrelangen BÃ¼rgerkriegs in Syrien aus ArmeeangehÃ¶rigen gebildet und gegen die Regierung des inzwischen gestÃ¼rzten Machthabers Baschar al-Assad gekÃ¤mpft. Nach Feststellungen des Gerichts schloss sich der Angeklagte der Gruppierung im April 2013 an. Ein in dem Staatsschutzverfahren angehÃ¶rter SachverstÃ¤ndiger bestÃ¤tigte laut Gericht die Einstufung als terroristische Organisation.
Brennpunkte
Syrischer BÃ¼rgerkriegsmilizionÃ¤r in ThÃ¼ringen zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt
- AFP - 5. Mai 2026, 16:22 Uhr
Das ThÃ¼ringer Oberlandesgericht hat ein frÃ¼heres Mitglied einer Miliz in Syrien zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem halben Jahr und einer Woche verurteilt. Nach Angaben eines Sprechers floss eine frÃ¼here Strafe mit ein.
Das ThÃ¼ringer Oberlandesgericht hat ein frÃ¼heres Mitglied einer Miliz in Syrien am Dienstag zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem halben Jahr und einer Woche verurteilt. Nach Angaben eines Sprechers floss eine frÃ¼here Strafe mit ein. Das Gericht sprach den Mann demnach der Mitgliedschaft in einer auslÃ¤ndischen terroristischen Vereinigung schuldig, wendete allerdings eine sogenannte MitlÃ¤uferklausel an.
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