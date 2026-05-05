Spahn als Chef der Unionsfraktion bestÃ¤tigt - 86,5 Prozent fÃ¼r CDU-Politiker

Spahn (l.) und Kanzler Merz in Fraktion

Der CDU-Politiker Jens Spahn steht weiter an der Spitze der Unionsfraktion. Spahn wurde am Dienstag mit 86,5 Prozent fÃ¼r die verbleibenden drei Jahre der Legislatur im Amt des Fraktionsvorsitzenden bestÃ¤tigt.

Der CDU-Politiker Jens Spahn steht weiter an der Spitze der Unionsfraktion. Spahn wurde am Dienstag mit 86,5 Prozent fÃ¼r die verbleibenden drei Jahre der Legislatur im Amt des Fraktionsvorsitzenden bestÃ¤tigt, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Spahn dankte demnach den Abgeordneten fÃ¼r den Vertrauensbeweis. Ziel sei, dass die Fraktion ein StabilitÃ¤tsanker bleibe, man habe noch viel vor.



Bei seiner ersten Wahl genau ein Jahr zuvor hatte er mehr als 90 Prozent Zustimmung erhalten. Er hatte damals an der Spitze der Fraktion Friedrich Merz abgelÃ¶st, der ins Amt des Bundeskanzlers wechselte.Â



Bei den anderen Fraktionen im Bundestag - SPD, GrÃ¼ne, AfD und Linke - standen am Dienstag keine Neuwahlen auf der Tagesordnung. Ihre FraktionsfÃ¼hrungen sind bis kommendes Jahr gewÃ¤hlt.Â



In der Unionsfraktion gilt eine andere Regelung: Der Vorsitzende muss sich bereits nach einem Jahr der Wiederwahl stellen, ist dann aber bis zum Rest der Legislaturperiode im Amt. Die CSU-Mitglieder im Fraktionsvorstand - unter ihnen Landesgruppenchef Alexander Hoffmann - werden gleich auf vier Jahre gewÃ¤hlt und mÃ¼ssen sich nicht der Wiederwahl stellen.



Spahn hatte in den vergangenen Monaten als Unionsfraktionschef wiederholt Kritik auf sich gezogen - etwa letzten Sommer, als die Wahl der von der SPD als Verfassungsrichterin vorgeschlagenen Juristin Frauke Brosius-Gersdorf wegen Widerstands innerhalb seiner Fraktion abgesagt werden musste. Auch in der scharfen unionsinternen Debatte um die "Haltelinie" beim Rentenniveau Ende 2025 wurde Spahn vorgeworfen, die Fraktion nicht ausreichend im Griff zu haben.Â



Inzwischen bescheinigen ihm Unionspolitiker aber intern, seine Stellung gesfestigt zu haben - und durch seine enge Zusammenarbeit mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Koalition zu spielen.