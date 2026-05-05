DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck

Ob steigende Energiepreise oder gestÃ¶rte Lieferketten - die Schockwellen des Iran-Kriegs machen einer Umfrage zufolge auch den deutschen Unternehmen im Ausland zu schaffen. Wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Dienstag mitteilte, rutschten die Konjunkturerwartungen der befragten Firmen deutlich ins Minus. Zugleich wird die eigene GeschÃ¤ftslage von den Unternehmen im Schnitt sogar leicht besser bewertet als im Herbst - allerdings mit Unterschieden je nach Region.
WÃ¤hrend Unternehmen in China, den USA und den sÃ¼damerikanischen Mercosur-StaatenÂ aktuellÂ "vergleichsweise optimistisch auf die kommenden Monate blicken,Â Ã¼berwiegt inÂ Asien und dem Nahen Osten die Skepsis", erklÃ¤rte die DIHK. In Lateinamerika sorgen demnach "geografische Distanz zum Konflikt, eigene Energiequellen und ImpulseÂ durch das Mercosur-Abkommen" fÃ¼r "vergleichsweise stabile Perspektiven". InÂ Asien und dem Nahen Osten belasteten hingegen steigende Einergiepreise, zunehmendeÂ StÃ¶rungen in den Lieferketten undÂ anhaltendeÂ VersorgungsrisikenÂ die Aussichten.
Die Erhebung basiert auf den RÃ¼ckmeldungen von mehr als 4500 deutschen Unternehmen,Â dieÂ in den Netzwerken der deutschen Auslandshandelskammern (AHK)Â weltweitÂ befragt wurden. Demnach bewerten 39 ProzentÂ ihre Lage derzeit als gut und 13 Prozent als schlecht. Der Saldo aus positiven und negativen EinschÃ¤tzungen steigt damit verglichen mit der Herbst-Umfrage vonÂ 25 auf 26 Punkte, liegt aber weiter unter dem langjÃ¤hrigen Durchschnitt von 33 Punkten.
Mit Blick auf die Konjunktur rechnen aktuell lediglich 21 ProzentÂ der Unternehmen mit einer Verbesserung. Im Herbst waren es noch 26 Prozent gewesen. 32 Prozent erwarten derzeit hingegen eine AbschwÃ¤chung - acht Prozentpunkte mehr als noch im Herbst.
"Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung hat sich zerschlagen", erklÃ¤rte DIHK-AuÃŸenwirtschaftschef Volker Treier. "Die WeltwirtschaftÂ stecktÂ im Krisenmodus, das bekommen die Unternehmen unmittelbar zu spÃ¼ren."
Wirtschaft
DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
- AFP - 5. Mai 2026, 11:57 Uhr
Ob steigende Energiepreise oder gestÃ¶rte Lieferketten - die Schockwellen des Iran-Kriegs machen einer DIHK-Umfrage zufolge auch den deutschen Unternehmen im Ausland zu schaffen. Unterschiede gibt es aber je nach Region.
Ob steigende Energiepreise oder gestÃ¶rte Lieferketten - die Schockwellen des Iran-Kriegs machen einer Umfrage zufolge auch den deutschen Unternehmen im Ausland zu schaffen. Wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Dienstag mitteilte, rutschten die Konjunkturerwartungen der befragten Firmen deutlich ins Minus. Zugleich wird die eigene GeschÃ¤ftslage von den Unternehmen im Schnitt sogar leicht besser bewertet als im Herbst - allerdings mit Unterschieden je nach Region.
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