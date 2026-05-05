StraÃŸe von Hormus: USA drohen Iran bei Angriffen mit "vernichtender" Antwort

Das US-MilitÃ¤r hat dem Iran bei weiteren Angriffen in der StraÃŸe von Hormus mit einer massiven Antwort gedroht - und zugleich betont, die Waffenruhe bestehe weiterhin. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Dienstag in Washington vor Journalisten, die USA suchten nicht den Konflikt. Wenn der Iran aber US-StreitkrÃ¤fte oder weitere Handelsschiffe angreife, werde er "mit der Ã¼berwÃ¤ltigenden und vernichtenden Feuerkraft der USA konfrontiert".Â
"Im Moment hÃ¤lt die Waffenruhe", sagte Hegseth auf Nachfrage von Journalisten zu der brÃ¼chigen Feuerpause, die seit fast einem Monat gilt. Die USA beobachteten die Lage aber genau.Â
US-Generalstabschef Dan Caine, der bei der Pressekonferenz an Hegseths Seite auftrat, sagte, kein Gegner der USA solle "unsere derzeitige ZurÃ¼ckhaltung fÃ¼r mangelnde Entschlossenheit halten". Die US-StreitkrÃ¤fte seien auf Befehl bereit, die Gefechte wieder aufzunehmen.
Hegseth machte zugleich klar, dass die USA von anderen Staaten eigenen Einsatz erwarteten, um den Frachtschiff-Verkehr durch die StraÃŸe von Hormus zu ermÃ¶glichen. "Wir sorgen dafÃ¼r, dass sich die Lage stabilisiert, damit der Handel wieder in Gang kommt, aber wir erwarten, dass die Welt ihren Beitrag leistet", sagte Hegseth und fÃ¼gte an: "Zum geeigneten Zeitpunkt - und das wird bald sein - werden wir die Verantwortung wieder an euch Ã¼bergeben."
Die USA hatten am Montag einen MilitÃ¤reinsatz namens "Projekt Freiheit" zur Sicherung der Meerenge begonnen, durch die ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und Gastransporte verlaufen. Ziel ist laut US-PrÃ¤sident Donald Trump, Schiffe durch die StraÃŸe von Hormus zu geleiten, die wegen der iranischen Blockade festsitzen.
Der Chef des fÃ¼r den Iran zustÃ¤ndigen US-Regionalkommandos (Centcom), Brad Cooper, hatte am Montag erklÃ¤rt, US-KrÃ¤fte hÃ¤tten vom Iran gestartete Raketen und Drohnen abgefangen und sechs iranische Boote zerstÃ¶rt. Caine und Hegseth bezeichneten die VorfÃ¤lle lediglich als "leichtes StÃ¶rfeuer".
Politik
StraÃŸe von Hormus: USA drohen Iran bei Angriffen mit "vernichtender" Antwort
- AFP - 5. Mai 2026, 16:08 Uhr
Die USA haben dem Iran bei weiteren Angriffen in der StraÃŸe von Hormus mit einer massiven Antwort gedroht. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Dienstag in Washington, die USA suchten nicht den Konflikt. Wenn der Iran aber US-StreitkrÃ¤fte oder weitere Handelsschiffe angreife, werde er 'mit der Ã¼berwÃ¤ltigenden und vernichtenden Feuerkraft der USA konfrontiert'.
Das US-MilitÃ¤r hat dem Iran bei weiteren Angriffen in der StraÃŸe von Hormus mit einer massiven Antwort gedroht - und zugleich betont, die Waffenruhe bestehe weiterhin. Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte am Dienstag in Washington vor Journalisten, die USA suchten nicht den Konflikt. Wenn der Iran aber US-StreitkrÃ¤fte oder weitere Handelsschiffe angreife, werde er "mit der Ã¼berwÃ¤ltigenden und vernichtenden Feuerkraft der USA konfrontiert".Â
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