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Mitglied von Huthi-Miliz in MÃ¼nchen zu BewÃ¤hrungsstrafe verurteilt

  • AFP - 5. Mai 2026, 15:44 Uhr
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Sitzungssaal in MÃ¼nchner Oberlandesgericht
Bild: AFP

Ein frÃ¼heres Mitglied der proiranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen ist in MÃ¼nchen zu einer Jugendstrafe von anderthalb Jahren auf BewÃ¤hrung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht stufte die Huthi als auslÃ¤ndische terroristische Vereinigung ein.

Ein frÃ¼heres Mitglied der proiranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen ist in MÃ¼nchen zu einer Jugendstrafe von anderthalb Jahren auf BewÃ¤hrung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht in der bayerischen Landeshauptstadt stufte die Huthi am Dienstag als auslÃ¤ndische terroristische Vereinigung ein. Nach Gerichtsangaben ging es zum ersten Mal vor einem deutschen Staatsschutzsenat um die rechtliche Einordnung der Miliz.

Angeklagt war ein heute 20 Jahre alter Mann aus dem Jemen, der nach einer Verletzung 2023 nach Deutschland geflÃ¼chtet war. Im Mai 2025 lieÃŸ ihn die Bundesanwaltschaft in Bayern festnehmen, er kam in Untersuchungshaft. Verurteilt wurde er nun wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

Das Gericht stellte fest, dass er im Oktober 2022 von der Huthi-Miliz rekrutiert worden war. Er habe sich ihr freiwillig angeschlossen. Davon soll er sich finanzielle Vorteile erhofft haben, auÃŸerdem sei er von Waffen fasziniert gewesen. Zudem habe es einen gewissen Erwartungsdruck gegeben.

Der Angeklagte nahm dem Urteil zufolge an einer ideologischen Schulung und einer militÃ¤rischen Ausbildung teil und legte ein TreuegelÃ¶bnis gegenÃ¼ber der Miliz ab. Darin bezeichnete er sich selbst als "Gotteskrieger". In einem Kampfgebiet kÃ¤mpfte er gegen regulÃ¤re jemenitische Truppen, bis er verletzt wurde.

Er gestand die Mitgliedschaft grÃ¶ÃŸtenteils, gab aber an, dass er gezwungen worden sei. Das glaubte das Gericht nicht. Es stufte die Huthi-Miliz als terroristische Gruppe ein, weil sie auf lÃ¤ngere Dauer und organisiert angelegt sei und viele Mitglieder habe. Die Gruppe sei auf die TÃ¶tung von gegnerischen Soldaten gerichtet. AuÃŸerdem wÃ¼rden Kinder rekrutiert, so dass auch Kriegsverbrechen ein Ziel seien.

Da der Angeklagte zum Tatzeitraum erst 16 beziehungsweise 17 Jahre alt war, wurde Jugendstrafrecht angewandt. Die Strafe wurde zur BewÃ¤hrung ausgesetzt, weil der inzwischen 20-JÃ¤hrige schon ein Jahr in Untersuchungshaft saÃŸ. LÃ¤nger dauernde Haft sei fÃ¼r die erzieherische Wirkung nicht notwendig, entschied das Gericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig, es kann noch vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe dagegen vorgegangen werden.

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