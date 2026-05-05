"Nicht genug Kraft": In Nordsee gebrachter Wal laut Experten wahrscheinlich tot

Letztes Drohnenbild von Wal

Der nach mehrfachen Strandungen an der OstseekÃ¼ste von einer privaten Rettungsinitiative in die Nordsee gebrachte Buckelwal ist nach EinschÃ¤tzung von Experten wahrscheinlich tot. Es sei davon auszugehen, dass er zu schwach zu lÃ¤ngerem Schwimmen sei.

Der nach einer wochenlangen Odyssee und mehrfachen Strandungen an der OstseekÃ¼ste von einer privaten Initiative in die Nordsee gebrachte Buckelwal ist nach EinschÃ¤tzung von Experten wahrscheinlich tot. Es sei davon auszugehen, dass das extrem geschwÃ¤chte Tier "nicht genug Kraft besaÃŸ, um lÃ¤ngerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen, und nicht mehr lebt", teilte das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund am Dienstag mit.



UnabhÃ¤ngig verifizierbare Informationen Ã¼ber den Aufenthaltsort und den Gesundheitszustand des Tiers lÃ¤gen seit der letzten nachweislichen Sichtung per Drohne am vergangenen Samstag nicht mehr vor, betonte das Museum. FÃ¼r den Nachweis der erfolgreichen Rettung sei es "essenziell", dass die Privatinitiative genaue Informationen zu dem angeblich an dem Wal angebrachten GPS-Tracker sowie sÃ¤mtliche Roh- und Livedaten des OrtungsgerÃ¤ts mit einer unabhÃ¤ngigen Organisation teile, fÃ¼gte es an.



Experten des Meeresmuseums waren Ã¼ber Wochen in die RettungsbemÃ¼hungen fÃ¼r den Wal eingebunden. Gemeinsam mit anderen Fachleuten unter anderem von Umweltschutzorganisationen kamen sie vor etwa einem Monat zu dem Schluss, dass dem schwer angeschlagenen Tier nicht mehr zu helfen sei und alle weiteren Hilfsversuche unterbleiben sollten. Am spÃ¤teren Transport durch die von Unternehmern finanzierte Initiative war das Museum nicht beteiligt. Viele Experten kritisierten die Aktion.



Die Privatinitiative hatte den etwa zwÃ¶lf Meter langen jungen Wal am vergangenen Dienstag vor der Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern nach tagelangen Vorbereitungen in einen wassergefÃ¼llten Lastkahn bugsiert und mit einem Schleppverband aus der Ostsee bis zur Nordspitze von DÃ¤nemark transportiert. Dort wurde das Tier am Samstag unter nicht genau bekannten UmstÃ¤nden auf hoher See freigesetzt. Vertreter der Initiative machten der Schiffsbesatzung danach schwere VorwÃ¼rfe.



Die Initiative berichtete anschlieÃŸend von Signalen eines an dem Wal angebrachten Peilsenders, der allerdings nur eingeschrÃ¤nkt funktioniere und keine Positionsdaten Ã¼bertrage. Zugleich war dabei die Rede von Vitalwerten des Tiers. Experten Ã¤uÃŸerten Zweifel - unter anderem, weil GPS-Tracker Ã¼blicherweise keine derartigen Vitalwerte erfassen kÃ¶nnten.



Das Meeresmuseum forderte die Privatinitiative am Dienstag ebenfalls zur AufklÃ¤rung auf. UnabhÃ¤ngig Ã¼berprÃ¼fbare Erkenntnisse zum Verbleib des Wals seien zur Aufarbeitung des Falls von groÃŸer Bedeutung. Es gehe auch um dem Umgang mit etwaigen kÃ¼nftigen Lebendstrandungen von Walen, eine KlÃ¤rung liege im "wissenschaftlichen und Ã¶ffentlichen Interesse".



Zugleich verwies das Museum auf den "extrem geschwÃ¤chten Zustand" des Tiers, das am 3. MÃ¤rz erstmals im Hafen von Wismar gesichtet worden war und danach wochenlang vor der OstseekÃ¼ste umherirrte. Es verfing sich im Fischernetzen und strandete trotz Rettungsversuchen wiederholt kurz hintereinander. Dies gilt laut Experten als sicheres Zeichen fÃ¼r massive Probleme. Sie zweifeln deshalb an der ÃœberlebensfÃ¤higkeit des Wals.



Es sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" davon auszugeben, dass der Wal tot sei, erklÃ¤rte das Meeresmuseum am Dienstag. Es selbst hatte sich in der Vergangenheit Anfeindungen von selbsternannten Sympathisanten des Wals ausgesetzt gesehen. Das Schicksal des Tiers sorgt seit Wochen fÃ¼r extrem emotionale Debatten, eine UnterstÃ¼tzerszene machte den BehÃ¶rden und Experten immer wieder VorwÃ¼rfe. Auch die Privatinitiative kritisierte diese, machte zugleich aber auch durch interne Querelen von sich reden.