RumÃ¤nien: Pro-europÃ¤ischer Regierungschef verliert Misstrauensvotum im Parlament

Regierungschef Bolojan hÃ¤lt eine Rede vor dem Parlament

In RumÃ¤nien hat das Parlament den pro-europÃ¤ischen Regierungschef Ilie Bolojan abgesetzt. 281 der 464 Abgeordneten in Bukarest stimmten fÃ¼r einen von den Sozialdemokraten (PSD) und der rechtsradikalen Partei AUR eingebrachten Misstrauensantrag.

In RumÃ¤nien hat das Parlament den pro-europÃ¤ischen Regierungschef Ilie Bolojan abgesetzt. 281 der 464 Abgeordneten in Bukarest stimmten am Dienstag fÃ¼r einen von den Sozialdemokraten (PSD) und der rechtsradikalen Partei AUR eingebrachten Misstrauensantrag. Die rumÃ¤nischen Sozialdemokraten (PSD) waren im vergangenen Monat aus der Regierung ausgetreten, nachdem die Regierung von MinisterprÃ¤sident Bolojan eine Reihe unpopulÃ¤rer MaÃŸnahmen wie SteuererhÃ¶hungen ergriffen hatte.



Nach dem Misstrauensvotum dÃ¼rften schwierige Verhandlungen Ã¼ber die Bildung einer neuen Regierung in dem an die Ukraine angrenzenden EU- und Nato-Mitgliedstaat anstehen. Der proeuropÃ¤ische PrÃ¤sident Nicusor Dan hatte im Vorfeld der Abstimmung versichert, dass das sÃ¼dosteuropÃ¤ische Land mit 19 Millionen Einwohnern seinen prowestlichen Kurs beibehalten werde.



Die Sozialdemokraten stellen die grÃ¶ÃŸte Fraktion im rumÃ¤nischen Parlament. Im Juni vergangenen Jahres waren sie nach einer monatelangen politischen Krise einer pro-europÃ¤ischen Koalition beigetreten. In Umfragen hat jedoch die RechtsauÃŸen-Partei AUR die Sozialdemokraten Ã¼berholt und steht mittlerweile bei 37 Prozent.



RumÃ¤nien hatte seine Staatsverschuldung zuletzt erheblich erhÃ¶ht. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres lag die zusÃ¤tzliche Neuverschuldung bei 7,9 Prozent der Wirtschaftsleistung - und somit deutlich Ã¼ber dem EU-Kriterium von drei Prozent.Â