Elon Musk wirft OpenAI "PlÃ¼ndern" von gemeinnÃ¼tziger Stiftung vor

Musk bei seiner Ankunft am Gericht

Im Gerichtsprozess von US-MultimilliardÃ¤r Elon Musk gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI hat der reichste Mensch der Welt dem KI-Unternehmen und dessen Chef Sam Altman den Verrat ihrer altruistischen UrsprÃ¼nge vorgeworfen.

Im Gerichtsprozess von US-MultimilliardÃ¤r Elon Musk gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI hat der reichste Mensch der Welt dem Unternehmen fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz (KI) und dessen Chef Sam Altman den Verrat ihrer altruistischen UrsprÃ¼nge vorgeworfen. Er sorge sich, dass ein Urteil gefÃ¤llt werden kÃ¶nne, "das es faktisch erlaubt, eine gemeinnÃ¼tzige Stiftung zu plÃ¼ndern", sagte Musk am Dienstag im Zeugenstand im kalifornischen Oakland.



Musk argumentiert in seiner Klage, als frÃ¼herer Investor von dem Unternehmen Ã¼ber dessen angeblich gemeinnÃ¼tzige Ausrichtung getÃ¤uscht worden zu sein. OpenAI war als gemeinnÃ¼tzige Stiftung gegrÃ¼ndet worden und hatte sich einer risikobewussten Entwicklung von KI verschrieben. Konkret verlangt Musk Schadenersatz in HÃ¶he von bis zu 134 Milliarden Dollar (umgerechnet 114 Milliarden Euro), die Absetzung Altmans und die RÃ¼ckumwandlung von Open AI in eine rein gemeinnÃ¼tzige Organisation.



Musk sagte vor Gericht, er habe OpenAI in dem Geist unterstÃ¼tzt, dass es sich um ein gemeinnÃ¼tziges Projekt handle, bei dem das Wohl der Gesellschaft hÃ¶chste PrioritÃ¤t habe und jegliche entwickelte Technologie frei zugÃ¤nglich zur VerfÃ¼gung gestellt werde. "Ich wollte OpenAI nicht finanzieren, um sichere KI zu entwickeln, um dann festzustellen, dass das Unternehmen in Wahrheit unsichere KI herstellt", sagte er. Musk betonte zudem, maÃŸgeblich an der Anwerbung wichtiger FachkrÃ¤fte beteiligt gewesen zu sein, sowie die ersten Kontakte mit dem KI-Chip-Hersteller Nvidia und dem Tech-Giganten Microsoft hergestellt zu haben, um entscheidende Technologie zu sichern.



OpenAIs Anwalt William Savitt sagte in seinem ErÃ¶ffnungsplÃ¤doyer, das Unternehmen habe angesichts der hohen KI-Kosten gar keine andere Wahl gehabt, als sich externen Investoren zu Ã¶ffnen. Zudem habe der gemeinnÃ¼tzige Arm des Unternehmens "weiterhin die Kontrolle Ã¼ber die Organisation". Savitt sagte, Musk sei verbittert und werde aus Reue darÃ¼ber, das Projekt verlassen zu haben, "alles tun, was er kann, um OpenAI anzugreifen".



OpenAI entstand 2015, Musk investierte damals 38 Millionen Dollar. 2018 stieg er aus. Ab 2019 stieg Microsoft ein. Heute wird OpenAI mit 852 Milliarden Dollar bewertet und bereitet seinen BÃ¶rsengang vor. Seit dem breiten Erfolg von ChatGPT Ende 2022 greift Musk OpenAI und Altman unaufhÃ¶rlich an.Â Am Montag nannte er Altman in einem Beitrag in den Onlinenetzwerken "Scam Altman" - "scam" bedeutet im Englischen etwa Schwindel oder Betrug. Kurz vor den ErÃ¶ffnungsplÃ¤doyers forderte die Richterin Yvonne Gonzalez Rogers Musk und Altman, die mit ihren AnwÃ¤lten im Gerichtssaal saÃŸen, auf, wÃ¤hrend des Prozesses ihre BeitrÃ¤ge in Onlinediensten auf ein Minimum zu beschrÃ¤nken.



Laut Gerichtsakten weist OpenAI Musks Klage als "Schikane" zurÃ¼ck, die nur von Musks "Ego, seinem Neid und dem Wunsch, Konkurrenten auszuschalten", getrieben werde. Musk hat mit xAI ein eigenes KI-Unternehmen, das den Chatbot Grok fÃ¼r Musks Onlinedienst X entwickelt hat - ChatGPT ist somit Konkurrenz fÃ¼r Grok. Eine Entscheidung in dem Prozess soll Ende Mai fallen.Â