Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde

Grok-Logo vor einer EU-Flagge

Ein geplantes Verbot von KI-Systemen fÃ¼r Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder geht am Dienstag (ab 14.00 Uhr) in StraÃŸburg in die womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde.

Ein geplantes EU-weites Verbot von KI-Systemen fÃ¼r Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder geht am Dienstag (ab 14.00 Uhr) in StraÃŸburg in die womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde. Das Europaparlament und der Rat der EU-LÃ¤nder haben sich bereits dafÃ¼r ausgesprochen, KI-Anwendungen zu verbieten, mit deren Hilfe Nutzer solche Videos und Bilder von Menschen ohne deren Einwilligung erstellen kÃ¶nnen. In den Verhandlungen geht es nun um die Details.



Das Vorgehen ist Teil einer Reform eines KI-Gesetzes, das die EU 2024 beschlossen hatte. Die Reform sieht an anderer Stelle auch Lockerungen vor: Regeln fÃ¼r den Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz in SicherheitsbehÃ¶rden und Gesundheitssystemen etwa sollen verschoben werden. Kommt bei den Verhandlungen am Dienstag eine Einigung zwischen Vertretern des Parlaments und des Rates der Mitgliedstaaten zustande, mÃ¼ssen beide Seiten den Kompromiss noch absegnen.