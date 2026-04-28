Technologie

Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde

  • AFP - 28. April 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
Grok-Logo vor einer EU-Flagge
Bild: AFP

Ein geplantes Verbot von KI-Systemen fÃ¼r Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder geht am Dienstag (ab 14.00 Uhr) in StraÃŸburg in die womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde.

Ein geplantes EU-weites Verbot von KI-Systemen fÃ¼r Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder geht am Dienstag (ab 14.00 Uhr) in StraÃŸburg in die womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde. Das Europaparlament und der Rat der EU-LÃ¤nder haben sich bereits dafÃ¼r ausgesprochen, KI-Anwendungen zu verbieten, mit deren Hilfe Nutzer solche Videos und Bilder von Menschen ohne deren Einwilligung erstellen kÃ¶nnen. In den Verhandlungen geht es nun um die Details.

Das Vorgehen ist Teil einer Reform eines KI-Gesetzes, das die EU 2024 beschlossen hatte. Die Reform sieht an anderer Stelle auch Lockerungen vor: Regeln fÃ¼r den Einsatz von KÃ¼nstlicher Intelligenz in SicherheitsbehÃ¶rden und Gesundheitssystemen etwa sollen verschoben werden. Kommt bei den Verhandlungen am Dienstag eine Einigung zwischen Vertretern des Parlaments und des Rates der Mitgliedstaaten zustande, mÃ¼ssen beide Seiten den Kompromiss noch absegnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen

    Im kalifornischen Oakland hat am Montag der Prozess von US-MultimilliardÃ¤r Elon Musk gegen den ChatGPT-Entwickler Open AI und dessen Chef Sam Altman begonnen. ZunÃ¤chst stand

    Mehr
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta

    China hat den Kauf des KI-Agenten Manus durch die Facebook-Mutter Meta blockiert. Chinas staatliche Kommission zur Wirtschaftsplanung erklÃ¤rte am Montag, es werde "auslÃ¤ndische

    Mehr
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen

    Die beiden chinesischen Firmen WeRide und Lenovo weiten ihre Partnerschaft aus, um in den kommenden fÃ¼nf Jahren weltweit rund 200.000 autonom fahrende Taxis auf den Markt zu

    Mehr
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    MÃ¶glicher Anstieg der Gewinnmargen nach ZwÃ¶lf-Uhr-Regel: Regierung verweist auf PrÃ¼fungen
    MÃ¶glicher Anstieg der Gewinnmargen nach ZwÃ¶lf-Uhr-Regel: Regierung verweist auf PrÃ¼fungen
    Iran-Krieg: Verbraucherstimmung in Deutschland sinkt weiter
    Iran-Krieg: Verbraucherstimmung in Deutschland sinkt weiter
    Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor
    Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor
    KassenÃ¤rzte-Chef lehnt geplante Teilkrankschreibung ab
    KassenÃ¤rzte-Chef lehnt geplante Teilkrankschreibung ab
    Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete wird in Pforzheim erÃ¶ffnet
    Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete wird in Pforzheim erÃ¶ffnet
    Beginn von PlÃ¤doyers in Prozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette erwartet
    Beginn von PlÃ¤doyers in Prozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette erwartet
    Deutsch-ukrainisches Treffen in Berlin zu Verteidigung und Sicherheit
    Deutsch-ukrainisches Treffen in Berlin zu Verteidigung und Sicherheit
    Mordprozess im Fall Fabian aus GÃ¼strow beginnt am Landgericht Rostock
    Mordprozess im Fall Fabian aus GÃ¼strow beginnt am Landgericht Rostock

    Top Meldungen

    Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber
    Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber "Demokratie leben"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und

    Mehr
    Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen
    Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼r

    Mehr
    Union stellt 3.
    Union stellt 3. "Entlastungspaket" fÃ¼r Autofahrer in Aussicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts