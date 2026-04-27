Wirtschaft

Iran-Krieg: Verbraucherstimmung in Deutschland sinkt weiter

  • AFP - 27. April 2026, 08:01 Uhr
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Tankstelle in Dortmund
Bild: AFP

Die Erwartungen einer schwachen Konjunktur und steigender Preise haben die Konsumstimmung in Deutschland deutlich verschlechtert. Der Konsumklima-Index fÃ¼r Mai sank um 5,2 Punkte auf minus 33,3 Punkte.

Die Erwartungen einer schwachen Konjunktur und steigender Preise infolge des Iran-Kriegs haben die Konsumstimmung in Deutschland deutlich verschlechtert. Der Konsumklima-Index fÃ¼r Mai sank um 5,2 Punkte auf minus 33,3 Punkte, wie des NÃ¼rnberg Institut fÃ¼r Marktentscheidungen (NIM) am Montag mitteilte. Dies sei der niedrigste Wert seit 2023.Â 

"Die Einkommenserwartungen brechen infolge der gestiegenen Inflation regelrecht ein", erlÃ¤uterte Konsumexperte Rolf BÃ¼rkl. "Und vor diesem Hintergrund erachten die Menschen auch den Zeitpunkt fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Anschaffungen derzeit als weniger gÃ¼nstig." Die Inflationsrate war im MÃ¤rz vor allem wegen der Verteuerung der Energiepreise auf 2,7 Prozent geklettert.Â 

Das Konsumklima gilt als wichtiger Indikator fÃ¼r das Konsumverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher, welches wiederum eine wichtige SÃ¤ule der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland ist. Das NIM fÃ¼hrt dafÃ¼r monatlich Interviews mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie werden nach ihrer Konjunktur- und Einkommenserwartung, ihrer Anschaffungs- und Sparneigung gefragt. FÃ¼r die aktuelle Erhebung wurden vom 2. bis 13. April rund 2000 Menschen befragt.

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