Vorsitzende des Tourismusausschusses: Preise fÃ¼r Flugtickets werden weiter steigen

Lufthansa-Flugzeuge am Flughafen Frankfurt

Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages den Preisanstieg bei Flugtickets wegen der Energiekrise nicht kompensieren kÃ¶nnen.

Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages den Preisanstieg bei Flugtickets wegen der Energiekrise nicht kompensieren kÃ¶nnen. "NatÃ¼rlich werden die Ticket-Preise noch stÃ¤rker anziehen", sagte die Vorsitzende des Tourismusausschusses, Anja Karliczek (CDU), der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Da sollte man sich keinen Illusionen hingeben."



Die Reiseverkehrsbranche erlebe momentan schwere Zeiten, erklÃ¤rte Karliczek. Die beschlossene Senkung der Luftverkehrssteuer leiste nur einen ersten Beitrag dazu, "dass unsere FlughÃ¤fen und Fluglinien gegenÃ¼ber der auslÃ¤ndischen Konkurrenz nicht noch mehr den Anschluss verlieren". Deutschland brauchen attraktive Drehkreuze, "auch fÃ¼r die Touristen, die zu uns kommen". Die hohen Kerosinpreise seien jedoch im Gegensatz zu nationalen Standortkosten "keine Wettbewerbsverzerrung zulasten der deutschen FlughÃ¤fen, sondern ein PreisphÃ¤nomen, mit dem alle Airlines kalkulieren mÃ¼ssen", sagte Karliczek.



Zugleich betonte die Vorsitzende des Tourismusausschusses, derzeit sei die Versorgung mit Kerosin in Deutschland und fÃ¼r gebuchte Flugreisen gesichert. Sie warnte jedoch zugleich vor Risiken bei Fernreisen. In anderen Regionen der Welt herrsche durchaus Kerosinmangel. "Hier besteht schon ein Risiko fÃ¼r Urlauber, zum Ziel zu kommen oder wieder nach Hause", sagte Karliczek. Niemand wisse, "wie sich die Lage gerade fÃ¼r Fernreisen nach Asien und in den Nahen Osten entwickeln wird".



Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte kÃ¼rzlich gewarnt, in Europa kÃ¶nnte bereits im Mai Flugzeugbenzin knapp werden. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) warnte vor "erheblichem Schaden" fÃ¼r die deutsche und europÃ¤ische Wirtschaft, sollte Kerosinmangel zu EinschrÃ¤nkungen im Flugverkehr fÃ¼hren. Der Iran-Krieg hat bereits einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelÃ¶st, noch stÃ¤rker als beim RohÃ¶l.



Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums hat Deutschland bislang 50.000 Tonnen Flugkraftstoff aus seinen Reserven freigegeben. Ministerin Katherina Reiche (CDU) hat mehrfach erklÃ¤rt, aktuell gebe es keinen Kerosinmangel in der Bundesrepublik.