Ã–konom Fratzscher fordert autofreie Sonntage und Tempolimit

Tankstelle in Hannover

Der Ã–konom Marcel Fratzscher spricht sich mit Blick auf die Energiekrise fÃ¼r autofreie Sonntage aus. 'Wir brauchen autofreie Sonntage und ein Tempolimit â€“ auch jetzt schon, nicht erst, wenn es sich weiter zuspitzt', sagte er dem Portal t-online.

Der Ã–konom Marcel Fratzscher spricht sich mit Blick auf die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs fÃ¼r autofreie Sonntage wie in den Siebzigerjahren aus. "Wir brauchen autofreie Sonntage und ein Tempolimit â€“ auch jetzt schon, nicht erst, wenn es sich weiter zuspitzt", sagte Fratzscher dem Nachrichtenportal t-online laut Meldung von Sonntag. "Das klingt sehr kontrovers. Aber was viele nicht verstehen: Wir haben im Augenblick weltweit zehn bis fÃ¼nfzehn Prozent weniger Ã–l und Gas."Â



Deshalb kÃ¶nne auch nur entsprechend weniger genutzt werden, fuhr der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) fort. "Es ist eine Frage der Verteilung: Wer schrÃ¤nkt sich stÃ¤rker ein, wer weniger stark?", sagte Fratzscher. "Genau das ist die PerversitÃ¤t am Tankrabatt."Â



Fratzscher kritisierte die beschlossene Senkung der MineralÃ¶lsteuer scharf. "Durch den Tankrabatt reduzieren die Deutschen ihr Autofahren nicht ausreichend, obwohl das dringend nÃ¶tig wÃ¤re", sagte der Ã–konom. Der Verbrauch mÃ¼sse dort reduziert werden, wo er "nicht absolut essenziell" sei.Â



"Dann komme ich wieder auf ein Tempolimit", so Fratzscher. "FÃ¼r viele Deutsche ist das ein rotes Tuch. Doch es sind keine trivialen Summen an Treibstoff, die wir einsparen kÃ¶nnen." Der Tankrabatt mache jedoch "das komplette Gegenteil". Dadurch mÃ¼ssten andere mehr sparen. "In anderen Bereichen, etwa bei Lebensmitteln, werden die Preise durch den Tankrabatt stÃ¤rker steigen."Â



Zugleich warnte der Ã–konom vor weiter steigenden Spritpreisen. Zwar kÃ¶nnten die Preise wieder unter zwei Euro fallen, wenn der Krieg ende und Lieferwege wieder geÃ¶ffnet wÃ¼rden. Es kÃ¶nne aber genauso gut weitere EngpÃ¤sse geben. SpÃ¤testens mit dem nÃ¤chsten Winter komme der Druck wieder. "Ein Dieselpreis in Richtung von drei Euro kann realistisch werden", sagte Fratzscher. "Auch wenn sich das heute kaum jemand vorstellen mag."Â



Warnungen vor einer Kerosinknappheit nimmt Fratzscher nach eigenen Worten "sehr ernst". Man solle zwar "keine Panik schieben", sagte der Ã–konom. Dennoch kÃ¶nne "in den nÃ¤chsten Wochen und Monaten eine Menge passieren", so der DIW-Chef. "Wir kÃ¶nnen nicht ausschlieÃŸen, dass es zu Knappheiten kommt." Im Notfall hÃ¤tten Fluggesellschaften "keine Alternative", als gewisse FlÃ¼ge zu streichen. "MÃ¶glich wÃ¤re auch, dass der Staat alle innerdeutschen FlÃ¼ge streicht."



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Der Iran reagierte mit Angriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Derzeit gilt zwar eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, ob erneut GesprÃ¤che der beiden LÃ¤nder Ã¼ber eine Beendigung des Konflikts zustande kommen, ist jedoch ungewiss.



Das iranische MilitÃ¤r hat die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports verlÃ¤uft, weitgehend gesperrt. Weltweit sind die Ã–l- und Gaspreise dadurch in die HÃ¶he geschnellt.Â