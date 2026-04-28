Deutscher Wohlstand unter Druck: Studie sieht groÃŸen Reformbedarf

Passanten in Frankfurt am Main

Die soziale Marktwirtschaft gilt als SÃ¤ule des deutschen Wohlstands - doch zuletzt ist dieses System einer Ifo-Studie zufolge zunehmend unter Druck geraten. Es bestehe die Gefahr, dass die BevÃ¶lkerung von der weltweiten Wohlstandsentwicklung abgekoppelt werde.

Die soziale Marktwirtschaft gilt als SÃ¤ule des deutschen Wohlstands - doch zuletzt ist dieses Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell einer Studie zufolge zunehmend unter Druck geraten. Bei mehreren Wohlstandsindikatoren sei "ein RÃ¼ckgang oder zumindest eine Stagnation zu beobachten", heiÃŸt es in einer am Dienstag vom MÃ¼nchener Ifo-Institut verÃ¶ffentlichten Studie. Es bestehe die Gefahr, dass "der Wohlstand in Deutschland verfÃ¤llt" oder die BevÃ¶lkerung von der weltweiten Wohlstandsentwicklung abgekoppelt werde.Â



Die soziale Marktwirtschaft steht sinnbildlich fÃ¼r den wirtschaftlichen Wiederaufstieg der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg und zielt auf grÃ¶ÃŸtmÃ¶glichen Wohlstand bei gleichzeitig bestmÃ¶glicher sozialer Absicherung ab. In der deutschen BevÃ¶lkerung stÃ¶ÃŸt dieses Modell auf "breite Zustimmung", wie die Autorinnen und -Autoren in ihrer im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) erstellten Studie schreiben. Und im Vergleich der G7-Staaten sei in Deutschland ein "hohes Wohlstandsniveau" erreicht worden.Â



Allerdings deuteten Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, das BIP-Wachstum sowie Lebenszufriedenheit und Lebenserwartung auf "einen RÃ¼ckgang seit spÃ¤testens dem Jahr 2020 hin", erlÃ¤uterte Ifo-Forscherin Sarah Necker. Zwar funktioniere der inlÃ¤ndische Wettbewerb grundsÃ¤tzlich, heiÃŸt es in der Studie. Doch die Digitalisierung Ã¼bertrage negative Effekte globaler Marktkonzentration nach Deutschland, erklÃ¤rte das Ifo-Institut. Vor allem der Einfluss von US-Unternehmen stelle die Wettbewerbspolitik in Deutschland vor Herausforderungen. AuÃŸerdem habe Deutschland bei digitalen Technologien Nachholbedarf.



Gleichzeitig verweise die seit Jahren sinkende "soziale MobilitÃ¤t", die als Gradmesser fÃ¼r Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe gilt, auf Probleme im Bildungssystem. Zudem werde die ZukunftsfÃ¤higkeit der deutschen Wirtschaft durch den demografischen Wandel und geringe Investitionen belastet.Â



Dem Zustand von wirtschaftlicher Freiheit und Eigenverantwortung attestiert die Studie ein gemischtes Bild: So seien die Staatsausgaben und die Neuverschuldung anders als in anderen G7-LÃ¤ndern nach der Corona-Krise nicht mehr zu den niedrigeren Ausgangsniveaus zurÃ¼ckgekehrt. Positiv lasse sich hingegen feststellen, dass die Zahl der TransferempfÃ¤nger im Trend der letzten 20 Jahre abnehme.



Wie widerstandsfÃ¤hig die Soziale Marktwirtschaft ist, wird laut Ifo-Institut zudem durch geopolitische Krisen auf den PrÃ¼fstand gestellt. Kritisch sehen die Autorinnen und Autoren hier, dass die ImportabhÃ¤ngigkeit im Energiesektor seit der Jahrtausendwende gestiegen sei, was die Verwundbarkeit gegenÃ¼ber "geopolitischen Schocks" erhÃ¶ht habe.



NÃ¶tig seien angesichts dieser Bestandsaufnahme "tiefgreifende Reformen", forderte Ifo-PrÃ¤sident Clemens Fuest. Die soziale Marktwirtschaft sei "gerade in Zeiten des Wandels aktueller denn je", fÃ¼gte VBW-PrÃ¤sident Wolfram Hatz hinzu.



In der Studie als mÃ¶gliche Stellschrauben zur StÃ¤rkung der sozialen Marktwirtschaft genannt werden unter anderem eine Bildungs- und Weiterbildungsoffensive, eine "StÃ¤rkung des Arbeitsangebots" auch durch eine hÃ¶here Erwerbsbeteiligung von Frauen, Ã„lteren und Zugewanderten sowie BÃ¼rokratieabbau. Erforderlich ist demnach zudem eine "nachhaltige Reform der sozialen Sicherungssysteme", eine "WettbewerbsfÃ¤higkeit schÃ¼tzende Energie- und Umweltpolitik" und eine StÃ¤rkung wirtschaftlicher WiderstandfÃ¤higkeit im AuÃŸenhandel.