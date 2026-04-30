Wirtschaft

Koalition will Vermieter an Heizungskosten beteiligen

  • dts - 30. April 2026, 09:29 Uhr
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Heizungsrohre (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Koalition will mit der Reform des "Heizungsgesetzes" auch eine sogenannte "Kostenbremse" fÃ¼r Mieter einfÃ¼hren - Vermieter mÃ¼ssen demnach unter bestimmten UmstÃ¤nden einen Teil der Heizkosten Ã¼bernehmen.

Wie Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag sagte, werde es fÃ¼r Vermieter zwar weiter eine Wahlfreiheit geben, wenn es um den Einbau einer neuen Heizung gehe, bei neuen Heizungen mit Energie aus fossilen Quellen mÃ¼sse er sich dann aber an den laufenden Heizkosten beteiligen.

Vermieter sollen demnach in einem solchen Fall die HÃ¤lfte der Netzentgelte, des CO2-Preises und der Kosten fÃ¼r biogene Kraftstoffe tragen. "Wer Ã¼ber das Heizungssystem entscheidet, trÃ¤gt auch die wirtschaftlichen Folgen mit", sagte Hubig.

Wenn in bestehenden WohngebÃ¤uden eine Ã–l- oder Gasheizung ausgetauscht wird, soll auÃŸerdem ab Anfang 2029 eine vierstufige sogenannte "Biotreppe" gelten. Das bedeutet, dass nach und nach eine ansteigende Beimischung von Biomethan, BioÃ¶l, biogenem FlÃ¼ssiggas oder Wasserstoff vorgeschrieben ist. Bei den ersten drei Stufen sollen sich Mieter und Vermieter jeweils zur HÃ¤lfte die Kosten fÃ¼r Bio-Brennstoffe teilen. Die Regelung soll auch fÃ¼r bis Ende 2029 erstmals genutzte WohngebÃ¤ude gelten.

Um den Anteil der biogenen Brennstoffe korrekt zu bemessen, soll es auÃŸerdem eine verlÃ¤ssliche Informationspflicht der Lieferanten gegenÃ¼ber den Kunden geben. Hintergrund sei, dass die biogenen Brennstoffe nicht "quersubventioniert" werden sollen, damit der vom Vermieter zu tragende Anteil nicht "kleingerechnet" wird.

Die anfallenden Kohlendioxidkosten und Gasnetzentgelte sollen ab 2028 hÃ¤lftig zwischen Mieter/Vermieter aufgeteilt werden. Mieter von Wohnungen in Nicht-WohngebÃ¤uden sollen "auf vergleichbarem Niveau geschÃ¼tzt" werden. Man werde im parlamentarischen Verfahren eine pragmatische Regelung ausarbeiten, "die die unterschiedlichen Gegebenheiten bei Nicht-WohngebÃ¤uden berÃ¼cksichtigt und eine umsetzbare Abgrenzung zwischen Brennstoff-Verbrauch zu Wohnzwecken und gewerblichen Zwecken wahrt", wie es hieÃŸ.

FÃ¼r neu zu errichtende Wohnungen, fÃ¼r die die Bauantragsstellung vor dem Kabinettstermin erfolgte, soll ein Bestandsschutz gelten. In 2036 sollen die neuen Regeln hinsichtlich ihrer Verteilungswirkung evaluiert werden.

Selbstversorgende Mieter, beispielsweise in EinfamilienhÃ¤usern oder bei Gasetagenheizungen, sollen in HÃ¶he der Kostentragungspflichten des Vermieters einen Erstattungsanspruch gegen den Vermieter bekommen. Eine HÃ¤rtefallklausel fÃ¼r unmodernisierte GebÃ¤ude mit im Ortsvergleich niedrigen Mieten soll ebenfalls noch im parlamentarischen Verfahren ausgearbeitet werden.

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