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Gericht: Weimer darf Buchladenbetreiberinnen nicht als Extremisten bezeichnen

  • AFP - 30. April 2026, 11:23 Uhr
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Kulturstaatsminister WeimerÂ 
Bild: AFP

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) darf die Betreiberinnen einer Berliner Buchhandlung nicht als politische Extremisten bezeichnen. Das Verwaltungsgericht Berlin gab einem Eilantrag der Betreiberinnen auf Unterlassung statt.

Kulturstaatsminister Wolfram WeimerÂ (parteilos)Â darf die Betreiberinnen der vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossenen Berliner BuchhandlungÂ "Zur schwankenden Weltkugel" nicht als politische Extremisten bezeichnen. Das Verwaltungsgericht Berlin gab am Donnerstag einem Eilantrag der Betreiberinnen auf Unterlassung statt, wie eine Sprecherin mitteilte.Â Â 

Die Ã„uÃŸerung des Beauftragten der Bundesregierung fÃ¼r Kultur und Medien verletze das allgemeine PersÃ¶nlichkeitsrecht der Antragstellerinnen, hieÃŸ es vom Gericht. FÃ¼r die Bewertung als Extremisten existiere "keine belastbare Tatsachengrundlage".Â 

Weimer habe trotz gerichtlicher Nachfragen nicht aufgeklÃ¤rt, welche Erkenntnisse ihn dazu bewogen hÃ¤tten, eine Anfrage an das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) Ã¼ber die Buchhandlung nach MaÃŸgabe des so genannten Haber-Verfahrens zu richten, fÃ¼hrte das Verwaltungsgericht weiter aus. Die Mitteilung des BfV, wonach zu den Antragstellerinnen "verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse" vorlÃ¤gen, trÃ¼gen die zuspitzende Bewertung als politische Extremisten jedenfalls nicht.Â 

Weimer hÃ¤tte vor der Bezeichnung der Antragstellerinnen als politische Extremisten die ihm zur VerfÃ¼gung stehenden MÃ¶glichkeiten zur Tatsachenermittlung ausschÃ¶pfen mÃ¼ssen, so die Argumentation des Gerichts. Die von ihm gewÃ¤hlte Zuspitzung verlasse "den Rahmen des fÃ¼r amtliche Ã„uÃŸerungen geltenden Sachlichkeitsgebots".Â 

Weimer hatte vor der Vergabe des Buchhandlungspreises drei Buchhandlungen von der PreistrÃ¤gerliste der Jury streichen lassen. Dazu zÃ¤hlten neben der Berliner "Weltkugel" auch zwei Buchhandlungen in Bremen und GÃ¶ttingen.

Weimer begrÃ¼ndete dies in einem Interview mit der "Zeit" damit, dass der Staat keine Steuergelder "fÃ¼r politische Extremisten" einsetzen kÃ¶nne. Daraufhin forderten die Antragstellerinnen ihn zur Abgabe einer UnterlassungserklÃ¤rung auf, was dieser ablehnte. Die Betreiberinnen stellten einen Eilantrag, dem das Verwaltungsgericht nun stattgab. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhoben werden.

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