Deutschland: Konferenz in Santa Marta ist "Meilenstein" fÃ¼r Ausstieg aus fossilen Energien

Konferenz in Santa Marta

Zum Abschluss der internationale Konferenz fÃ¼r einen Ausstieg aus den fossilen Energien in Kolumbien haben Teilnehmer der Bundesrepublik eine positive Bilanz gezogen.

Zum Abschluss der internationale Konferenz fÃ¼r einen Ausstieg aus den fossilen Energien in Kolumbien hat ein Vertreter der Bundesregierung eine positive Bilanz gezogen. Die Konferenz sei ein "Meilenstein", da sich erstmals "Ã¼ber 50 Staaten aus allen Regionen der Welt in dieser Breite und IntensitÃ¤t zusammengefunden (haben), um konkrete Schritte fÃ¼r den Ausstieg aus Ã–l, Gas und Kohle zu beraten", erklÃ¤rte Umwelt-StaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth (SPD) am Donnerstag aus der kolumbianischen KÃ¼stenstadt.



Diese "neue QualitÃ¤t der internationalen Zusammenarbeit" zeige, dass die Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern "kein Nischenthema mehr sei, sondern zum globalen Konsens werde", fÃ¼gte Flasbarth hinzu.



In der karibischen Hafenstadt hatten sich seit Dienstag auf Einladung Kolumbiens und der Niederlande Regierungsvertreter aus mehr als 50 Staaten versammelt, um Ã¼ber den globalen Ausstieg aus den Fossilen zu beraten. Laut Flasbarth stehen die Teilnehmer fÃ¼r ein Drittel des globalen Verbrauchs und ein FÃ¼nftel der globalen Produktion fossiler Energien.Â



"Von Santa Marta geht damit ein starkes Signal aus: Die Zukunft der Energieversorgung ist erneuerbar â€“ und ein groÃŸer Teil der internationalen Gemeinschaft geht diese jetzt, gemeinsam und entschlossen an", erklÃ¤rte Flasbarth weiter.Â



Auch Vertreter der Zivilgesellschaft hatten in Santa Marta Ã¼ber den Ausstieg aus fossilen Energien unter dem Eindruck der gegenwÃ¤rtigen Ã–lkrise diskutiert.



Das katholische Hilfswerk Misereor, WWF Deutschland und Germanwatch Ã¤uÃŸerten sich zum Abschluss der Konferenz positiv: Misereor hob hervor, in Santa Marta seien "zentrale Dimensionen eines gerechten Ãœbergangs" in der Energiewende zusammengefÃ¼hrt worden. Dazu gehÃ¶rten demnach Menschenrechte, soziale Folgen auch mÃ¶gliche Investorenklagen sowie die historische Verantwortung reicher Staaten.Â



Germanwatch teilte mit, schon die Tatsache, dass diese Konferenz Ã¼berhaupt stattgefunden habe, sei angesichts des "massiven Drucks der von der fossilen Lobby dominierten Staaten rund um die USA ein groÃŸer Erfolg". WWF Deutschland bezeichnete die Konferenz als "ermutigendes Signal", die "den Grundstein fÃ¼r eine neue, umsetzungsorientierte Initiative gelegt" habe.



Die Konferenz-Ausrichter Kolumbien und Niederlande wollten explizit Staaten miteinander vernetzen, die beim Klimaschutz vorangehen wollen. Die Initiative zu den Beratungen ambitionierter LÃ¤nder ist auch eine Reaktion auf die oftmals langwierigen und zÃ¤hen Verhandlungen auf UN-Ebene, bei denen die mehr als 190 Mitgliedstaaten einen Konsens finden mÃ¼ssen. Ã–l-LÃ¤nder wie Saudi-Arabien blockieren dabei immer wieder ehrgeizige BeschlÃ¼sse fÃ¼r den Klimaschutz.Â