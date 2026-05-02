Berlin unterstÃ¼tzt EU-PlÃ¤ne fÃ¼r eigenen Geheimdienst

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ãœberlegungen der EuropÃ¤ischen Kommission fÃ¼r den Aufbau eines eigenen Geheimdienstes stoÃŸen in Berlin auf UnterstÃ¼tzung.



"Europa muss sicherheitspolitisch mehr eigene FÃ¤higkeiten aufbauen, und dazu gehÃ¶rt entscheidend auch die nachrichtendienstliche Dimension", sagte der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter dem "Handelsblatt". "Wenn die EU hier also eine nachrichtendienstliche Analyseeinheit aufbauen will, ist dies zu begrÃ¼ÃŸen."



Auch die SPD unterstÃ¼tzt den VorstoÃŸ. Die EuropÃ¤ische Union kÃ¶nne mit der EU-BetrugsbehÃ¶rde Olaf bislang zwar ihre finanziellen Interessen schÃ¼tzen, "nicht hingegen ihre Existenz selbst". Deshalb sei es "nur folgerichtig, eine eigene Agentur mit der Beobachtung der Feinde der EuropÃ¤ischen Union zu beauftragen", sagte der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, dem "Handelsblatt". Ãœber die Befugnisse der Einheit und ihre Kontrolle mÃ¼sse noch geredet werden.



Kiesewetter hÃ¤lt es fÃ¼r entscheidend, dass die neue nachrichtendienstliche Struktur "einen operativen Mehrwert bringt", der Ã¼ber bisherige Analyseeinheiten hinausgehe. "Es bringt nichts, nur zusÃ¤tzliche Strukturen zu schaffen", sagte er. "Eine solche Analyseeinheit muss befÃ¤higt sein, auch Informationen und Daten in militÃ¤rischen und hybriden Bereichen zu liefern."



Allerdings werde es auch hier entscheidend sein, wie die Bereitschaft der Mitgliedstaaten sei, rechtzeitig relevante Informationen zu liefern, auszutauschen und sie zu vernetzen. Ohne diesen Austausch kÃ¶nne eine europÃ¤ische Struktur nicht wirksam arbeiten.

