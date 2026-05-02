Kiesewetter: US-Truppenabzug kÃ¶nnte Aktion gegen Deutschland sein

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht in dem angekÃ¼ndigten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland eine mÃ¶gliche gezielte "Aktion gegen Deutschland".
Spannend sei nun zu sehen, wohin diese Truppen verlegt wÃ¼rden, sagte Kiesewetter dem Nachrichtenportal T-Online am Samstag. Falls sie innerhalb Europas blieben, "dann ist es eine Aktion gegen Deutschland". Falls sie auÃŸerhalb Europas stationiert wÃ¼rden, geschehe der Abzug "mit strategischerem Hintergrund".
Insgesamt komme die AnkÃ¼ndigung nicht Ã¼berraschend. "Die Absicht von Trump sollten wir nicht Ã¼berbewerten. Es ist ja schon lange absehbar", so Kiesewetter. Er riet zu Gelassenheit und davor, Trump mit Ã¶ffentlichen Ã„uÃŸerungen keinen Anreiz zu Kurzschlusshandlungen zu bieten.
Viel wichtiger sei, dass die EuropÃ¤er sich wieder "relevant" fÃ¼r die USA machten, indem sie eine faire Lastenverteilung fÃ¼r Europa Ã¼bernÃ¤hmen. Zudem mÃ¼sse die Ukraine in die europÃ¤ische Sicherheitsstruktur integriert werden. Damit solle dem "freien Europa" der Sieg Ã¼ber Russland in der Ukraine ermÃ¶glicht werden. "Denn die USA vertreten da russische Narrative auch gegen uns", so Kiesewetter.
Die AfD kritisiert die Bundesregierung nach dem angekÃ¼ndigten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland scharf. Markus Frohnmaier, auÃŸenpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, sagte dem Nachrichtenportal T-Online am Samstag: "Die Merz-Regierung hat Deutschland weiter herabgewirtschaftet und fast 100 Milliarden Euro militÃ¤rische KapazitÃ¤ten und Finanzhilfen an die Ukraine verschenkt. Das hat Deutschland massiv geschadet."
Der jetzt angekÃ¼ndigte Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland zeige vor allem eines: "Die Amerikaner wollen Deutschland und den EuropÃ¤ern deutlich machen, dass Sicherheitspolitik keine EinbahnstraÃŸe ist." Der Fokus mÃ¼sse darauf liegen, wieder eigene wirtschaftliche und militÃ¤rische StÃ¤rke aufzubauen, "statt sich dauerhaft auf andere zu verlassen".
Kanzler Friedrich Merz sowie AuÃŸenminister Johann Wadephul (beide CDU) hÃ¤tten bislang keinerlei diplomatisches Geschick bewiesen, so Frohnmaier weiter. Nun blieben die Amerikaner zwar "entscheidende Partner" und seien selbst auch angewiesen auf ihre militÃ¤rischen Strukturen in Deutschland. Doch er erwarte von der Bundesregierung, dass sie endlich ihrer Aufgabe nachkomme und "deutsche Interessen vertritt".
Brennpunkte
Kiesewetter: US-Truppenabzug kÃ¶nnte Aktion gegen Deutschland sein
- dts - 2. Mai 2026, 11:16 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht in dem angekÃ¼ndigten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland eine mÃ¶gliche gezielte "Aktion gegen Deutschland".
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