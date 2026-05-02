Brennpunkte

Kiesewetter: US-Truppenabzug kÃ¶nnte Aktion gegen Deutschland sein

  • dts - 2. Mai 2026, 11:16 Uhr
Bild vergrößern: Kiesewetter: US-Truppenabzug kÃ¶nnte Aktion gegen Deutschland sein
Roderich Kiesewetter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht in dem angekÃ¼ndigten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland eine mÃ¶gliche gezielte "Aktion gegen Deutschland".

Spannend sei nun zu sehen, wohin diese Truppen verlegt wÃ¼rden, sagte Kiesewetter dem Nachrichtenportal T-Online am Samstag. Falls sie innerhalb Europas blieben, "dann ist es eine Aktion gegen Deutschland". Falls sie auÃŸerhalb Europas stationiert wÃ¼rden, geschehe der Abzug "mit strategischerem Hintergrund".

Insgesamt komme die AnkÃ¼ndigung nicht Ã¼berraschend. "Die Absicht von Trump sollten wir nicht Ã¼berbewerten. Es ist ja schon lange absehbar", so Kiesewetter. Er riet zu Gelassenheit und davor, Trump mit Ã¶ffentlichen Ã„uÃŸerungen keinen Anreiz zu Kurzschlusshandlungen zu bieten.

Viel wichtiger sei, dass die EuropÃ¤er sich wieder "relevant" fÃ¼r die USA machten, indem sie eine faire Lastenverteilung fÃ¼r Europa Ã¼bernÃ¤hmen. Zudem mÃ¼sse die Ukraine in die europÃ¤ische Sicherheitsstruktur integriert werden. Damit solle dem "freien Europa" der Sieg Ã¼ber Russland in der Ukraine ermÃ¶glicht werden. "Denn die USA vertreten da russische Narrative auch gegen uns", so Kiesewetter.

Die AfD kritisiert die Bundesregierung nach dem angekÃ¼ndigten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland scharf. Markus Frohnmaier, auÃŸenpolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, sagte dem Nachrichtenportal T-Online am Samstag: "Die Merz-Regierung hat Deutschland weiter herabgewirtschaftet und fast 100 Milliarden Euro militÃ¤rische KapazitÃ¤ten und Finanzhilfen an die Ukraine verschenkt. Das hat Deutschland massiv geschadet."

Der jetzt angekÃ¼ndigte Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland zeige vor allem eines: "Die Amerikaner wollen Deutschland und den EuropÃ¤ern deutlich machen, dass Sicherheitspolitik keine EinbahnstraÃŸe ist." Der Fokus mÃ¼sse darauf liegen, wieder eigene wirtschaftliche und militÃ¤rische StÃ¤rke aufzubauen, "statt sich dauerhaft auf andere zu verlassen".

Kanzler Friedrich Merz sowie AuÃŸenminister Johann Wadephul (beide CDU) hÃ¤tten bislang keinerlei diplomatisches Geschick bewiesen, so Frohnmaier weiter. Nun blieben die Amerikaner zwar "entscheidende Partner" und seien selbst auch angewiesen auf ihre militÃ¤rischen Strukturen in Deutschland. Doch er erwarte von der Bundesregierung, dass sie endlich ihrer Aufgabe nachkomme und "deutsche Interessen vertritt".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    USA wollen rund 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen - Pistorius: War
    USA wollen rund 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen - Pistorius: War "absehbar"

    Nach erneuten Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump in Richtung Deutschland hat sein Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von etwa 5000 Soldaten aus der Bundesrepublik

    Mehr
    RÃ¶wekamp: US-Truppenabzug ist Weckruf fÃ¼r Deutschland
    RÃ¶wekamp: US-Truppenabzug ist Weckruf fÃ¼r Deutschland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Thomas RÃ¶wekamp (CDU), hat angesichts der US-AnkÃ¼ndigung eines Truppenabzugs von

    Mehr
    Pistorius: US-TruppenprÃ¤senz in Europa bleibt in beidseitigem Interesse
    Pistorius: US-TruppenprÃ¤senz in Europa bleibt in beidseitigem Interesse

    Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat mit Blick auf den von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten Truppenabzug das beidseitige Interesse an der weiteren

    Mehr
    Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich
    Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich "alle Optionen offen"
    Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
    Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    Bericht: Krankenstand Anfang 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen
    Bericht: Krankenstand Anfang 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen
    ADAC: Tankrabatt wird nicht vollstÃ¤ndig weitergegeben
    ADAC: Tankrabatt wird nicht vollstÃ¤ndig weitergegeben
    Berlin unterstÃ¼tzt EU-PlÃ¤ne fÃ¼r eigenen Geheimdienst
    Berlin unterstÃ¼tzt EU-PlÃ¤ne fÃ¼r eigenen Geheimdienst
    GrÃ¼ne fordern europÃ¤ische Antwort auf US-Truppenabzug
    GrÃ¼ne fordern europÃ¤ische Antwort auf US-Truppenabzug
    CDU-AuÃŸenpolitiker: US-Truppenabzug keine Bestrafung fÃ¼r Merz
    CDU-AuÃŸenpolitiker: US-Truppenabzug keine Bestrafung fÃ¼r Merz
    UNHCR: 1,6 Millionen Syrer seit Assad-Sturz zurÃ¼ckgekehrt
    UNHCR: 1,6 Millionen Syrer seit Assad-Sturz zurÃ¼ckgekehrt

    Top Meldungen

    Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung
    Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel"

    Mehr
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission zweifelt an der Wirksamkeit des deutschen Ziels der KlimaneutralitÃ¤t bis zum Jahr 2045. Die direkten zusÃ¤tzlichen

    Mehr
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn zieht drei Monate nach EinfÃ¼hrung eines Sonderprogramms fÃ¼r mehr Sauberkeit in den ZÃ¼gen eine positive Bilanz. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts