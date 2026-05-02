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Mann in Bad Ems mit Messer verletzt: Jugendliche TatverdÃ¤chtige stellt sich

  • AFP - 2. Mai 2026, 12:34 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Bei einer Auseinandersetzung im rheinland-pfÃ¤lzischen Bad Ems ist ein 41-jÃ¤hriger Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Wie das PolizeiprÃ¤sidium Koblenz mitteilte, stellte sich eine jugendliche TatverdÃ¤chtige spÃ¤ter der Polizei.

Nach der Verletzung eines 41-jÃ¤hrigen Mannes durch einen Messerstich im rheinland-pfÃ¤lzischen Bad Ems hat sich eine jugendliche TatverdÃ¤chtige selbststÃ¤ndig der Polizei gestellt. Wie das PolizeiprÃ¤sidium Koblenz am Freitagabend mitteilte, war der Mann bei dem Vorfall am Nachmittag schwer verletzt worden, eine Gefahr fÃ¼r weitere Menschen habe nicht bestanden.

Die HintergrÃ¼nde der Auseinandersetzung waren zunÃ¤chst unklar. Am Freitagnachmittag hatte es deswegen einen GroÃŸeinsatz der Polizei gegeben, die das GelÃ¤nde weitrÃ¤umig absperrte - auch weil der Aufenthaltsort der TatverdÃ¤chtigen zunÃ¤chst unbekannt war. Lebensgefahr fÃ¼r den verletzten Mann bestand den Angaben zufolge nicht. Zu weiteren Einzelheiten wollte sich die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen vorerst nicht Ã¤uÃŸern.

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