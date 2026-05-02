USA wollen rund 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen - Pistorius: War "absehbar"

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am 29. April

US-Verteidigungsminister Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland binnen eines Jahres angeordnet.

Nach erneuten Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump in Richtung Deutschland hat sein Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von etwa 5000 Soldaten aus der Bundesrepublik angeordnet. Der Abzug dÃ¼rfte "in den kommenden sechs bis zwÃ¶lf Monaten abgeschlossen sein", erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag (Ortszeit). Dem Schritt war heftige Kritik Trumps an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorausgegangen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nannte die US-Entscheidung "absehbar".



Die US-Entscheidung folge "auf eine grÃ¼ndliche ÃœberprÃ¼fung der TruppenprÃ¤senz des US-Verteidigungsministeriums in Europa", fÃ¼hrte Pentagon-Sprecher Parnell aus. Sie trÃ¤gt ihm zufolge "den Anforderungen im Einsatzgebiet sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung". Nato-Sprecherin Allison Hart erklÃ¤rte am Samstag im Onlinedienst X, das MilitÃ¤rbÃ¼ndnis arbeite mit den USA zusammen, "um die Details ihrer Entscheidung zum Truppenkontingent in Deutschland besser zu verstehen".



Nach offiziellen Angaben waren Ende Dezember gut 36.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land. Das Bundesverteidigungsministerium sprach am Samstag von "insgesamt fast 40.000" US-Soldaten, die "aktuell" in Deutschland stationiert seien. Insgesamt unterhÃ¤lt die US-Armee rund 20 Einrichtungen in Deutschland, vor allem im SÃ¼den und SÃ¼dwesten.



US-PrÃ¤sident Trump hatte bereits 2020 in seiner ersten Amtszeit mit einem Teilabzug aus Deutschland gedroht. Am Mittwoch drohte er erneut mit einer Verlegung. Der Schritt erfolgte nach Kritik von Kanzler Merz am Iran-Krieg. Bei einer Schulveranstaltung hatte er mit Blick auf die Vereinigten Staaten gesagt: "Da wird eine ganze Nation gedemÃ¼tigt durch die iranische StaatsfÃ¼hrung." Zudem Ã¤uÃŸerte er die Ansicht, die USA hÃ¤tten "offensichtlich keine Strategie" im Iran-Krieg.



Der US-PrÃ¤sident attackierte den Kanzler danach scharf: "Er weiÃŸ nicht, wovon er spricht!" Am Donnerstag legte Trump noch einmal gegen Merz nach. Statt sich um den Iran-Krieg zu kÃ¼mmern, solle der Kanzler lieber "mehr Zeit darauf verwenden", den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, wo er "nichts erreicht" habe, erklÃ¤rte Trump in Onlinemedien. Zudem solle Merz "sein marodes Land in Ordnung bringen".



AuÃŸer Deutschland drohte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen. "Italien war uns Ã¼berhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich", fÃ¼gte er mit Blick auf die von ihm erhoffte UnterstÃ¼tzung von VerbÃ¼ndeten im Iran-Krieg hinzu. Am Freitag erklÃ¤rte Trump zudem im Handelsstreit mit BrÃ¼ssel, er wolle die ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen. Dies dÃ¼rfte insbesondere deutsche Autobauer hart treffen.



Zum geplanten Abzug von US-Soldaten aus Deutschland erklÃ¤rte der Experte Carlo Masala von der Bundeswehr-UniversitÃ¤t MÃ¼nchen, besonders schwer wiege, dass die zwischen den USA und Deutschland 2024 getroffene Vereinbarung zur Stationierung von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern und Dark-Eagle-Hyperschallraketen in Mainz-Kastel nunmehr nicht umgesetzt werde. "Hier entsteht eine wichtige FÃ¤higkeitslÃ¼cke mit Blick auf die Abschreckung Russlands, die mit europÃ¤ischen Waffen erst spÃ¤ter geschlossen werden kann", sagte Masala der "Welt am Sonntag".



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.Â Teheran blockiert zudem die StraÃŸe von Hormus, wÃ¤hrend die USA iranische HÃ¤fen blockieren. Trump hatte die Nato-VerbÃ¼ndeten der USA zuletzt scharf fÃ¼r ihre ausbleibende Hilfe im Iran-Krieg kritisiert.



Bundesverteidigungsminister Pistorius erklÃ¤rte, die PrÃ¤senz von US-Soldaten "in Europa und besonders in Deutschland" sei "in unserem Interesse und im Interesse der USA". Angesichts des angekÃ¼ndigten US-Teilabzugs erklÃ¤rte er weiter: "Wir mÃ¼ssen innerhalb der Nato europÃ¤ischer werden, um transatlantisch bleiben zu kÃ¶nnen." Die EuropÃ¤er mÃ¼ssten "mehr Verantwortung fÃ¼r unsere Sicherheit Ã¼bernehmen".



Deutschland sei dabei "auf einem guten Weg", versicherte Pistorius. Die Bundeswehr werde grÃ¶ÃŸer, mehr Material werde schneller beschafft, und mehr Infrastruktur werde gebaut. Bei "allen kÃ¼nftigen Aufgaben" gebe es enge Absprachen mit den VerbÃ¼ndeten, "zum Beispiel im Rahmen der Group of Five, also mit GroÃŸbritannien, Frankreich, Polen und Italien".



Die Demokraten im US-Senat kritisierten den angekÃ¼ndigten Teilabzug von Soldaten aus Deutschland. "Wir sollten geschlossen an der Seite unserer VerbÃ¼ndeten stehen und nicht aus kleinlichen Ressentiments heraus Sicherheitsinteressen sabotieren", erklÃ¤rte die Senatorin Jeanne Shaheen. Der Senator Jack Reed rief Trump dazu auf, die Entscheidung rÃ¼ckgÃ¤ngig zu machen. Er bezeichnete sie als einen "schwerwiegenden Fehler".



Die wichtigsten US-Standorte in Deutschland sind der LuftwaffenstÃ¼tzpunkt im rheinland-pfÃ¤lzischen Ramstein und das US-Regionalkommando fÃ¼r Europa und Afrika in Stuttgart. Der US-TruppenÃ¼bungsplatz im bayerischen GrafenwÃ¶hr gilt als einer der grÃ¶ÃŸten in Europa. Am Fliegerhorst im rheinland-pfÃ¤lzischen BÃ¼chel lagern US-Atomwaffen. In Landstuhl ist das grÃ¶ÃŸte MilitÃ¤rkrankenhaus der USA auÃŸerhalb der Vereinigten Staaten.