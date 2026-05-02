Iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi aus GefÃ¤ngnis ins Krankenhaus eingeliefert

Archivbild von Narges Mohammadi

Die inhaftierte iranische FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer 'nach einer katastrophalen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands' ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 54-jÃ¤hrige leidet unter Herz- und neurologischen Problemen.

Die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer "nach einer katastrophalen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands" ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 54-jÃ¤hrige Aktivistin sei am Freitag eilig in ein Krankenhaus in Sandschan gebracht worden, teilte Mohammadis Stiftung mit. Dem seien unter anderem "zwei Episoden eines vollstÃ¤ndigen Verlusts ihres Bewusstseins und ernste Herzprobleme" vorausgegangen.



Mohammadis Familie beschrieb die Krankenhauseinlieferung laut der Stiftung als "Aktion in letzter Minute", die sich als zu spÃ¤t erweisen kÃ¶nnte.



Mohammadis Anwalt Mostafa Nili erklÃ¤rte im Onlinedienst X, nach einem plÃ¶tzlichen Absacken ihres Blutdrucks habe seine Mandantin ihre Verlegung ins Krankenhaus zunÃ¤chst abgelehnt wegen vorheriger Warnungen von medizinischen FachkrÃ¤ften, die Klinik in Sandschan sei fÃ¼r die Behandlung ihrer Leiden nicht geeignet. Nach einem zweiten Zusammenbruch und einer weiteren Verschlechterung ihres Gesundheitszustands sei sie jedoch dort eingeliefert worden.



"Laut dem Neurologen ist die Behandlung ihrer neurologischen Probleme trotz ihrer ernsten Herzprobleme derzeit BehandlungsprioritÃ¤t", fÃ¼hrte der Anwalt aus.



Mohammadi war in den vergangenen 25 Jahren wegen ihres Einsatzes gegen den Kopftuchzwang und die Todesstrafe im Iran wiederholt vor Gericht gestellt und inhaftiert worden. Sie hat einen GroÃŸteil der vergangenen zehn Jahre im GefÃ¤ngnis verbracht. 2023 wurde Mohammadi fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r die Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Preis nahmen damals stellvertretend fÃ¼r sie ihre beiden Kinder in Oslo entgegen.



Im Dezember 2024 war Mohammadi aus gesundheitlichen GrÃ¼nden aus ihrer Haft im berÃ¼chtigten Teheraner Evin-GefÃ¤ngnis entlassen worden - dies sei aber nur vorÃ¼bergehend, wurde damals betont. Im Dezember wurde sie in der ostiranischen Stadt Maschhad erneut festgenommen, weil sie bei einer Beerdigung Irans geistliche FÃ¼hrer kritisiert hatte. Nach einem Herzinfarkt Mohammadis im MÃ¤rz hatten ihre Familie und ihre AnwÃ¤lte bereits Mitte April gewarnt, dass sie in Lebensgefahr schwebe.