GrÃ¼ne kritisieren Zusammenarbeit Dobrindts mit Taliban scharf

Bundesinnenminister Dobrindt

Nach Bekanntwerden neuer Berichte Ã¼ber eine enge Zusammenarbeit zwischen dem von Alexander Dobrindt (CSU) gefÃ¼hrten Bundesinnenministerium und den radikalislamischen Taliban haben die GrÃ¼nen diese Kooperation scharf kritisiert.

Nach Bekanntwerden neuer Berichte Ã¼ber eine enge Zusammenarbeit zwischen dem von Alexander Dobrindt (CSU) gefÃ¼hrten Bundesinnenministerium und den radikalislamischen Taliban haben die GrÃ¼nen diese Kooperation scharf kritisiert. Der GrÃ¼nen-Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich sprach am Samstag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP von einer "massiven Grenzverschiebung". Dobrindt agiere "als TÃ¼rÃ¶ffner der Taliban".Â



Der Bundesinnenminister "ebnet ihnen den Weg in staatliche AblÃ¤ufe und normalisiert ein Regime islamistischer Terroristen mit direkten Kontakten", warf Emmerich Dobrindt vor. "Dass dieses Regime fÃ¼r Terror steht, systematisch Menschenrechte verletzt und Frauen massiv unterdrÃ¼ckt, wird einfach ignoriert." Dobrindt schaffe damit "Strukturen, die einem extremistischen Regime ermÃ¶glichen, auf deutschem Boden mitzuwirken und sorgt fÃ¼r gut gelaunte Taliban-Vertreter mitten in Deutschland".



Der GrÃ¼nen-Politiker verwies auch auf "enorme Sicherheitsrisiken", die mit der von Dobrindt ermÃ¶glichten PrÃ¤senz von Taliban-Vertretern in deutschen BehÃ¶rdenstrukturen einhergingen. Er warnte vor einer "mÃ¶glichen EinschÃ¼chterung Betroffener", aber auch vor etwaigen InformationsabflÃ¼ssen. "Das ist politisch verantwortungslos und untergrÃ¤bt die Prinzipien, fÃ¼r die ein demokratischer Rechtsstaat stehen sollte."



Hintergrund sind am Freitag verÃ¶ffentlichte Rechercheergebnisse des ZDF-"Magazin Royale". Demnach wurden in Deutschland lebende afghanische StaatsbÃ¼rger auf Betreiben Dobrindts zwei im vergangenen Jahr nach Deutschland entsandten Taliban-Vertretern vorgefÃ¼hrt. Diese sollten fÃ¼r die Abschiebung der Menschen notwendige Papiere ausstellen. Dies sei bei mehreren Terminen in der Bonner AuÃŸenstelle des Bundesamts fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (BAMF) und am Berliner Flughafen BER geschehen.Â



Recherchen des NDR bestÃ¤tigten dies dem Sender zufolge. Im Portal tagesschau.de hieÃŸ es unter Berufung auf diese Recherchen, die beiden Taliban-Vertreter seien zwar formal als einfache Konsularbeamte nach Deutschland gekommen, hÃ¤tten jedoch lÃ¤ngst faktisch die Leitung der afghanischen Botschaft in Berlin und des Generalkonsulats in Bonn Ã¼bernommen.Â



Diese Vertretungen mÃ¼ssen auch von anderen Afghaninnen und Afghanen aufgesucht oder kontaktiert werden, die legal in Deutschland leben. Dobrindt hatte den Kontakt zu den radikalislamischen Taliban gesucht und ausgebaut, um Abschiebungen in das Land voranzubringen. Seither gab es mehrere AbschiebeflÃ¼ge, mit denen Afghanen nach Kabul gebracht wurden, bei denen es sich nach Regierungsangaben um StraftÃ¤ter handelte.