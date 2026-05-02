Wirtschaft

Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste

  • AFP - 2. Mai 2026, 14:21 Uhr
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FahrgÃ¤ste in Bahnhof in Shanghai
Bild: AFP

Die Bahn in China hat am 1. Mai einen neuen Fahrgastrekord aufgestellt: Mit 24,8 Millionen Passagieren wurden so viele wie noch nie an einem Tag befÃ¶rdert.

Die Bahn in China hat am 1. Mai einen neuen Fahrgastrekord aufgestellt: Mit 24,8 Millionen Passagieren wurden so viele Menschen wie noch nie an einem Tag befÃ¶rdert. FÃ¼r Samstag wurden weitere 19,7 Millionen Fahrten erwartet, erklÃ¤rte der Betreiber des chinesischen Eisenbahnnetzes im Onlinedienst WeChat. Ãœber offizielle BuchungskanÃ¤le wurden fÃ¼r die Maifeiertage, die bis zum Dienstag dauern, bislang 117 Millionen Fahrkarten verkauft.

Die Zahlen deuten auf einen starken Inlandstourismus wÃ¤hrend der Feiertage und einen mÃ¶glichen Anstieg der Konsumausgaben hin. Die Konsumstimmung in der zweitgrÃ¶ÃŸten Volkswirtschaft der Welt wurde durch die Corona-Pandemie nachhaltig beeintrÃ¤chtigt.

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