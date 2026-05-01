BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni

GebÃ¤ude der EZB in Frankfurt am Main

BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel hÃ¤lt im Falle einer unverÃ¤nderten wirtschaftlichen Lage eine ZinserhÃ¶hung im Juni fÃ¼r nÃ¶tig. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte zuletzt die Entschlossenheit des EZB-Rats bekrÃ¤ftigt, die Inflation zu zÃ¤hmen.

BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel hÃ¤lt im Falle einer unverÃ¤nderten wirtschaftlichen Lage eine ZinserhÃ¶hung im Juni fÃ¼r nÃ¶tig. "Aus heutiger Sicht entwickelt sich die Lage ungÃ¼nstiger als im damaligen Basis-Szenario. Umso mehr ist eine Reaktion des EZB-Rats im Juni angemessen, wenn sich die Aussichten nicht merklich verbessern", erklÃ¤rte er am Freitag. Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen am Donnerstag trotz steigender Preise infolge des Iran-Kriegs unverÃ¤ndert gelassen.Â



"Das wachsame Abwarten des EZB-Rats dient dazu, mehr Klarheit zu bekommen", erklÃ¤rte Nagel am Freitag. Er gehÃ¶rt dem EZB-Rat an. "Wir sind uns der Risiken fÃ¼r die PreisstabilitÃ¤t bewusst und jederzeit handlungsbereit", versicherte er. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte am Donnerstag die Entschlossenheit des EZB-Rats bekrÃ¤ftigt, die Inflation zu zÃ¤hmen und mittelfristig wieder auf zwei Prozent zu bringen. Die nÃ¤chste Sitzung des EZB-Rates ist am 11. Juni.Â



Im April erreichte die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen in der Eurozone nach einer ersten SchÃ¤tzung des Statistikamts Eurostat 3,0 Prozent - 0,4 Prozentpunkte mehr als im MÃ¤rz. Im Februar hatte die Inflation noch bei 1,9 Prozent und damit unterhalb des EZB-Ziels von zwei Prozent gelegen.



Grund fÃ¼r den erheblichen Anstieg ist vor allem der Energiepreisschock infolge des Kriegs im Nahen Osten. Laut Eurostat stiegen die Energiepreise im April um 10,9 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat.