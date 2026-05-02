Wirtschaft

ADAC: Tankrabatt wird nicht vollstÃ¤ndig weitergegeben

  • dts - 2. Mai 2026, 11:42 Uhr
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Tankstelle am 01.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuersenkung auf Kraftstoffe hat sich laut ADAC nur teilweise auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt.

Das teilte der Automobilclub am Samstag mit. Seit dem 1. Mai gilt der Tankrabatt, der die Energiesteuer um etwa 14 Cent pro Liter senken sollte. EinschlieÃŸlich der Umsatzsteuer hÃ¤tte dies eine Entlastung von 16,7 Cent brutto pro Liter ergeben mÃ¼ssen. TatsÃ¤chlich sanken die Preise dem ADAC zufolge jedoch nur um rund 14 Cent.

Am 1. Mai reduzierte sich der Preis fÃ¼r Super E10 um 13,7 Cent auf 1,989 Euro pro Liter, wÃ¤hrend der Dieselpreis um 13,6 Cent auf 2,063 Euro fiel. Der ADAC fordert, dass die Steuersenkung vollstÃ¤ndig an die Verbraucher weitergegeben wird. Der Verband weist darauf hin, dass der Ã–lpreis seit den HÃ¶chststÃ¤nden am 30. April gesunken ist, was zusÃ¤tzlichen Spielraum fÃ¼r Preissenkungen schaffen sollte.

Die EinfÃ¼hrung des sogenannten Ã–sterreich-Modells am 1. April hat die Preisentwicklung nach Ansicht des ADAC weiter verschÃ¤rft. Dieses Modell erlaubt es MineralÃ¶lkonzernen, die Preise nur einmal tÃ¤glich um 12 Uhr zu erhÃ¶hen, wÃ¤hrend Preissenkungen jederzeit mÃ¶glich sind. Seit Beginn des Iran-Krieges im MÃ¤rz sind die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel stark gestiegen, wobei der Dieselpreis immer wieder neue Allzeithochs erreichte.

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