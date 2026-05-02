Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Holstein Kiel hat sich am 32. Spieltag der 2. FuÃŸball-Bundesliga mit einem 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt gesichert.
Die Gastgeber gingen in der 31. Minute durch Phil Harres in FÃ¼hrung, der nach einer schÃ¶nen Kombination von Therkelsen und Meffert den Ball nur noch einschieben musste. In der 87. Minute machte Harres mit seinem zweiten Treffer den Sack zu, nachdem Bernhardsson den Ball quergelegt hatte.
Die Partie begann mit einem engagierten Start der Braunschweiger, die bereits in der ersten Minute durch Mijatovic zu einem Abschluss kamen. Kiel fand jedoch schnell ins Spiel und erarbeitete sich erste Chancen, wobei Davidsen in der 8. Minute eine gute MÃ¶glichkeit hatte, die von Hoffmann pariert wurde. Die GÃ¤ste aus Braunschweig hatten ebenfalls ihre Chancen, darunter ein Lattentreffer von GÃ³mez in der 21. Minute.
In der zweiten Halbzeit drÃ¤ngte Braunschweig auf den Ausgleich, konnte jedoch die wenigen sich bietenden Chancen nicht nutzen. Yardimci hatte in der 85. Minute die beste Gelegenheit, als er unbedrÃ¤ngt zum Kopfball kam, das Tor jedoch verfehlte. Kiel verteidigte geschickt und nutzte die sich bietenden Konterchancen, um den Sieg zu sichern.
Mit diesem Erfolg hat Holstein Kiel den Klassenerhalt sicher, wÃ¤hrend Braunschweig weiter in akuter Abstiegsgefahr steckt.
Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 1:0 und Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1:1.
Sport
2. Bundesliga: Kiel hÃ¤lt dank Sieg gegen Braunschweig die Klasse
- dts - 2. Mai 2026, 14:57 Uhr
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Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Holstein Kiel hat sich am 32. Spieltag der 2. FuÃŸball-Bundesliga mit einem 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt gesichert.
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