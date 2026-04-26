1. Bundesliga: BVB feiert klaren Heimsieg gegen Freiburg

Gregor Kobel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat sich mit einem Ã¼berzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg eindrucksvoll zurÃ¼ckgemeldet. Bereits in der achten Minute brachte Maximilian Beier die Dortmunder in FÃ¼hrung, als er nach einem langen Ball von Bensebaini kontrolliert ins lange Eck traf. Nur sechs Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Serhou Guirassy auf 2:0, nachdem er einen prÃ¤zisen Lupfer von Brandt am FÃ¼nfmeterraum verwertete.



Die Dortmunder dominierten das Spielgeschehen und lieÃŸen den Freiburgern kaum Raum zur Entfaltung. In der 32. Minute baute Ramy Bensebaini die FÃ¼hrung weiter aus, als er nach einer Ecke von Ryerson per Kopf zum 3:0 einnickte. Die Freiburger, die unter der Woche ein krÃ¤ftezehrendes Pokalspiel absolviert hatten, fanden kaum Mittel gegen die druckvollen Angriffe der Gastgeber.



In der zweiten Halbzeit verwaltete der BVB zunÃ¤chst die FÃ¼hrung, bevor FÃ¡bio Silva in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Nach einer Vorlage von Beier drehte sich Silva geschickt um die eigene Achse und traf zum 4:0-Endstand.



Mit diesem Sieg sichert sich Borussia Dortmund wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-PlÃ¤tze und setzt sich auf Platz zwei fest, wÃ¤hrend der SC Freiburg auf Rang acht zurÃ¼ckfÃ¤llt.

