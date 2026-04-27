TÃ¶dlicher Streit vor U-Bahnhof: Lange Haftstrafen in Hamburg

Justitia

Nach einem tÃ¶dlichen Streit vor einem U-Bahnhof in Hamburg sind zwei MÃ¤nner zu langjÃ¤hrigen Freiheitsstrafen verurteilt. Das Landgericht Hamburg verhÃ¤ngte gegen einen Angeklagten zwÃ¶lf Jahre Haft, gegen seinen Bruder acht Jahre.

Nach einem tÃ¶dlichen Streit vor einem U-Bahnhof in Hamburg sind zwei MÃ¤nner zu langjÃ¤hrigen Freiheitsstrafen verurteilt. Das Landgericht Hamburg verhÃ¤ngte gegen einen Angeklagten zwÃ¶lf Jahre Haft, gegen seinen Bruder acht Jahre, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte. Das Gericht sprach beide unter anderem wegen Totschlags schuldig. Bei dem Streit im August 2024 im Stadtteil Billstedt war ein 29-JÃ¤hriger erstochen worden.



Hintergrund war nach den Urteilsfeststellungen ein Streit zwischen rivalisierenden Gruppen aus dem Hamburger Drogenmilieu um GebietsansprÃ¼che und offene Geldforderungen. Demnach kam es am 19. August 2024 zunÃ¤chst zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Billstedt-Center. Am Abend eskalierte der Konflikt dann erneut am U-Bahnhof Billstedt.



Dabei soll einer der Angeklagten den 29-JÃ¤hrigen mehrfach mit einem Messer verletzt haben. Der Mann starb spÃ¤ter an den Folgen. Der zweite Angeklagte habe zwar nicht selbst zugestochen, mÃ¼sse sich die Tat aber zurechnen lassen, hieÃŸ es weiter. Das Urteil ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.