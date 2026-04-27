Der Rettungsversuch fÃ¼r den notleidenden Buckelwal vor der Ostseeinsel Poel mit einem Lastkahn soll nach Angaben der Helfer am Dienstag ab etwa 07.00 Uhr beginnen. Das sagte der Ã¶rtliche Einsatzleiter der Rettungsorganisation DLRG, Olliver Bartelt, am Montag vor Ort vor Journalisten. Ein genauerer Zeitplan fÃ¼r den Ablauf lasse sich nicht geben.
Laut Bartels sind die EinsatzkrÃ¤fte ab 07.00 Uhr vor Ort. Der Rest hÃ¤nge davon ab, dass alles zusammenpasse und Walexperten sowie VeterinÃ¤re ihr "Go" gÃ¤ben. Es handle sich schlieÃŸlich um ein Wildtier, fÃ¼gte er hinzu. "Im Laufe des Vormittags soll der Rettungsversuch starten."
Die TierÃ¤rztin der Rettungsinitiative, Kirsten TÃ¶nnies, betonte ebenfalls, der genaue Zeitablauf sei unklar. Die Verladung eines Tiers kÃ¶nne "fÃ¼nf Minuten" oder "auch mal vier Stunden" dauern.
Die von zwei Unternehmern finanzierte Privatinitiative will den seit Wochen in einer flachen Bucht vor Poel bei Wismar liegenden schwer angeschlagenen Buckelwal mit einem Lastkahn zurÃ¼ck in die Nordsee oder den Atlantik bringen. Es handelt sich um eine Art letzten Rettungsversuch fÃ¼r den von Experten schon aufgegebenen MeeressÃ¤uger.
Der Schleppverband mit der Spezialschute traf am Montagnachmittag im Wismarer Hafen ein, es waren noch einige vorbereitenden Arbeiten nÃ¶tig. Im Innern soll das Tier schwimmend transportiert werden.
TÃ¶nnies zufolge drÃ¤ngt die Zeit. Der Wal habe "abgebaut", sagte sie am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bartelt. "Es fÃ¤ngt an, ihm schlechter zu gehen." Es werde "allerhÃ¶chste Zeit", dass die Rettungsaktion beginne. Ihren Angaben nach soll diese "so schonend wie mÃ¶glich" fÃ¼r das Tier ablaufen. In den Lastkahn soll das Tier demnach schwimmend mit einem Gurtsystem hineinmanÃ¶vriert werden.
Brennpunkte
Waldrama vor Insel Poel: Rettung mit Lastkahn soll am Dienstagmorgen starten
- AFP - 27. April 2026, 15:59 Uhr
Der Rettungsversuch fÃ¼r den Buckelwal vor der Ostseeinsel Poel mit einem Lastkahn soll nach Angaben der Helfer am Dienstag ab etwa 07.00 Uhr beginnen. Die genauen AblÃ¤ufe lassen sich demnach aber nicht planen.
Der Rettungsversuch fÃ¼r den notleidenden Buckelwal vor der Ostseeinsel Poel mit einem Lastkahn soll nach Angaben der Helfer am Dienstag ab etwa 07.00 Uhr beginnen. Das sagte der Ã¶rtliche Einsatzleiter der Rettungsorganisation DLRG, Olliver Bartelt, am Montag vor Ort vor Journalisten. Ein genauerer Zeitplan fÃ¼r den Ablauf lasse sich nicht geben.
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