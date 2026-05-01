Finanzen

Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses

  • dts - 1. Mai 2026, 11:19 Uhr
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Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rentenexperten kritisieren die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung.

"Rechnerisch wÃ¼rde eine KÃ¼rzung des Bundeszuschusses um vier Milliarden Euro eine Anhebung der BeitragssÃ¤tze um 0,2 Prozentpunkte bedeuten", sagte Franz Ruland dem "Spiegel". Ruland war lange Jahre GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Verbands Deutscher RentenversicherungstrÃ¤ger. FÃ¼r wahrscheinlicher hielt er allerdings, dass zunÃ¤chst die aktuell bei mehr als 40 Milliarden Euro liegende RÃ¼cklage der Rentenversicherung abgeschmolzen werde.

Der MÃ¼nchner Rentenexperte Axel BÃ¶rsch-Supan warnte vor einer Belastung der Solidargemeinschaft der Versicherten. Eine KÃ¼rzung des Bundeszuschusses sei nur angebracht, wenn der Bund im Gegenzug auch versicherungsfremde Leistungen abbaue, so BÃ¶rsch-Supan, Direktor Emeritus des MÃ¼nchner Max-Planck-Instituts fÃ¼r Sozialrecht und Sozialpolitik. Aktuell sei aber "das Gegenteil der Fall, etwa wegen der im Dezember erweiterten MÃ¼tterrente".

Mit dem Vorhaben unterlaufe die Koalition zudem ihr ursprÃ¼ngliches Vorhaben, die Abgabenquote zu senken. "Nichts davon passt zusammen, es fehlt eine Strategie", so BÃ¶rsch-Supan.

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