SÃ¶der mahnt mehr Tempo in schwarz-roter Koalition an

Markus SÃ¶der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) fordert mehr Tempo von der schwarz-roten Bundesregierung. Angesichts historisch schlechter Umfragewerte und wirtschaftlicher Krisen mÃ¼ssten die Koalitionspartner Blockaden lÃ¶sen, sagte SÃ¶der der "Bild am Sonntag". "Die Geschwindigkeit der Entscheidungen muss erhÃ¶ht werden." Es reiche nicht, die Dinge endlos hinzuziehen. "Und deswegen mÃ¼ssen wir alle mal versuchen, aus unseren ideologischen Nischen herauszukommen."



Trotz des schwierigen ersten Jahres der Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) halte er an den Regierungszielen fest, so SÃ¶der. Die Hoffnung, das Land nach der Ampel-Ã„ra schnell auf Kurs zu bringen, habe sich nicht zerschlagen, doch der Druck von auÃŸen habe sich verschÃ¤rft. SÃ¶der nannte hierbei insbesondere US-ZÃ¶lle und die durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶ste zweite Energiekrise innerhalb von fÃ¼nf Jahren. "Umso mehr Tempo muss im Inneren entstehen. Und da sind wir noch lange nicht da, wo wir hinwollen."



Mit Blick auf die hohen Umfragewerte der AfD warnte der CSU-Chef vor einer LÃ¤hmung der Koalition. Die Sorge um die FunktionsfÃ¤higkeit der parlamentarischen Demokratie wachse. "Weimar ist nicht gescheitert an den radikalen KrÃ¤ften, sondern an der SchwÃ¤che und der Ermattung und der ErmÃ¼dung der Demokraten", so SÃ¶der.



VorwÃ¼rfe, Kanzler Merz fÃ¼hre das Land zu technokratisch wie ein Unternehmen, wies SÃ¶der zurÃ¼ck. Merz habe es "bislang gut gemacht", auch wenn die "Gesamtergebnisse" bisher noch nicht stimmten. Berichte Ã¼ber lautstarke Auseinandersetzungen zwischen Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) kommentierte SÃ¶der nicht im Detail, betonte aber: "Es ist gut, wenn es hinter verschlossenen TÃ¼ren auch mal zur Sache gehen kÃ¶nnte. Weil es zeigt, dass Leidenschaft und Engagement dabei sind."



Einer Debatte Ã¼ber ein vorzeitiges Scheitern der Koalition erteilte er eine Absage. Er empfinde Ãœberlegungen in diese Richtung als "Selbstmord aus Angst vor dem Tod". Man brauche nun die Geduld, "diese dicken Bretter zu bohren".

