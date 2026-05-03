In der armenischen Hauptstadt Eriwan treffen ab Sonntagabend die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammen, um Ã¼ber die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren (17.00 Uhr MESZ). Der Gipfel der EuropÃ¤ischen Politischen Gemeinschaft (EPG) beginnt mit einem Abendessen auf Einladung des armenischen PrÃ¤sidenten Wahagn Chatschaturjan und Regierungschef Nikol Paschinjan (17.00 Uhr MESZ).
Erstmals wird mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney auch ein nicht-europÃ¤ischer Regierungschef Treffen der EPG teilnehmen.Â Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist wegen "anderer Verpflichtungen" hingegen nicht zu dem zweitÃ¤gigen Gipfel nach Armenien, wie eine Regierungssprecherin der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die EPG war nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine 2022 gegrÃ¼ndet worden und soll Russlands Isolation verdeutlichen.Â
Politik
EuropÃ¤isches Gipfeltreffen in Armenien - mit Gast aus Kanada
- AFP - 3. Mai 2026, 04:05 Uhr
In der armenischen Hauptstadt Eriwan treffen ab Sonntagabend die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammen, um Ã¼ber die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren.
In der armenischen Hauptstadt Eriwan treffen ab Sonntagabend die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammen, um Ã¼ber die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren (17.00 Uhr MESZ). Der Gipfel der EuropÃ¤ischen Politischen Gemeinschaft (EPG) beginnt mit einem Abendessen auf Einladung des armenischen PrÃ¤sidenten Wahagn Chatschaturjan und Regierungschef Nikol Paschinjan (17.00 Uhr MESZ).
Weitere Meldungen
Die kubanische FÃ¼hrung hat die jÃ¼ngsten Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen ihr Land scharf verurteilt. Trumps erneute Androhung militÃ¤rischer Gewalt habe einMehr
Der Krankenstand von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist im ersten Quartal 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)Mehr
GroÃŸbritanniens KÃ¶nig Charles III. hat nach seinem Staatsbesuch in den USA das britische Ãœberseegebiet Bermuda besucht. Es sei "das erste Mal in der 400-jÃ¤hrigen GeschichteMehr
Top Meldungen
Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich verlangsamt. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Samstag inMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuersenkung auf Kraftstoffe hat sich laut ADAC nur teilweise auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt. Das teilte der AutomobilclubMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel"Mehr