EuropÃ¤isches Gipfeltreffen in Armenien - mit Gast aus Kanada

Armeniens Regierungschef Paschinjan in Moskau Anfang April

In der armenischen Hauptstadt Eriwan treffen ab Sonntagabend die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammen, um Ã¼ber die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren.

In der armenischen Hauptstadt Eriwan treffen ab Sonntagabend die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammen, um Ã¼ber die Kriege in der Ukraine und im Iran zu diskutieren (17.00 Uhr MESZ). Der Gipfel der EuropÃ¤ischen Politischen Gemeinschaft (EPG) beginnt mit einem Abendessen auf Einladung des armenischen PrÃ¤sidenten Wahagn Chatschaturjan und Regierungschef Nikol Paschinjan (17.00 Uhr MESZ).



Erstmals wird mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney auch ein nicht-europÃ¤ischer Regierungschef Treffen der EPG teilnehmen.Â Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist wegen "anderer Verpflichtungen" hingegen nicht zu dem zweitÃ¤gigen Gipfel nach Armenien, wie eine Regierungssprecherin der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die EPG war nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine 2022 gegrÃ¼ndet worden und soll Russlands Isolation verdeutlichen.Â