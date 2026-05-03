"Mehr als 5000": Trump will US-TruppenprÃ¤senz in Deutschland "deutlich reduzieren"

US-PrÃ¤sident Donald Trump vor Journalisten in Florida

Die USA wollen nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump weitaus mehr als 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. 'Wir werden die Zahl noch deutlich stÃ¤rker reduzieren', sagte Trump.

Die USA wollen nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump deutlich mehr als 5000 Soldaten aus Deutschland abziehen. "Wir werden die Zahl noch deutlich stÃ¤rker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5000" US-Soldaten, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Eine genaue Zahl nannte er zunÃ¤chst nicht. FÃ¼hrende Republikaner kritisierten den am Vortag vom Pentagon angekÃ¼ndigten Teilabzug von 5000 US-Soldaten als das "falsche Signal" an den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin.



Das Pentagon hatte am Freitag nach erneuten Drohungen Trumps den Abzug von 5000 US-Soldaten aus Deutschland binnen zwÃ¶lf Monaten angeordnet. Der Schritt erfolgte nach Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Iran-Krieg. Der US-PrÃ¤sident reagierte darauf mit scharfen VorwÃ¼rfen gegen Merz.



Trump hatte bereits 2020 in seiner ersten Amtszeit mit einem Teilabzug aus Deutschland gedroht. Auch seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar vergangenen Jahres pochte er darauf, dass Europa mehr Verantwortung fÃ¼r seine eigene Sicherheit Ã¼bernehmen solle, anstatt sich auf Washington zu verlassen.



Nun scheint Trump entschlossen zu sein, diejenigen VerbÃ¼ndeten zu bestrafen, die den Krieg der USA und Israels gegen den Iran kritisieren oder keinen Beitrag zu Absicherung der fÃ¼r den Welthandel wichtigen und von Teheran seit Kriegsbeginn weitgehend blockierten StraÃŸe von Hormus leisten.



AuÃŸer Deutschland hatte Trump zuletzt auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen gedroht. "Italien war uns Ã¼berhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich", fÃ¼gte er mit Blick auf die von ihm erhoffte UnterstÃ¼tzung von VerbÃ¼ndeten im Iran-Krieg hinzu.Â



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.Â Teheran sperrt zudem die StraÃŸe von Hormus, wÃ¤hrend die USA iranische HÃ¤fen blockieren.



Nato-Sprecherin Allison Hart hatte am Samstag im Onlinedienst X erklÃ¤rt, das MilitÃ¤rbÃ¼ndnis arbeite mit den USA zusammen, "um die Details ihrer Entscheidung zum Truppenkontingent in Deutschland besser zu verstehen". Die "Anpassung" durch die US-Regierung unterstreiche, dass "Europa weiterhin mehr in die Verteidigung investieren und einen grÃ¶ÃŸeren Teil der Verantwortung fÃ¼r unsere gemeinsame Sicherheit Ã¼bernehmen muss".



Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Ebenso wie die Nato sieht er darin ein weiteres Zeichen dafÃ¼r, dass Europa mehr in seine Verteidigung investieren muss.



Kritik an den PlÃ¤nen der US-Regierung Ã¤uÃŸerten am Samstag zwei fÃ¼hrende Republikaner. In einer gemeinsamen ErklÃ¤rung warnten die Vorsitzenden der VerteidigungsausschÃ¼sse in Senat und ReprÃ¤sentantenhaus, Roger Wicker und Mike Rogers, dass ein Truppenabzug aus Deutschland das Risiko berge, "das falsche Signal an Wladimir Putin zu senden". Der Kreml-Chef ist fÃ¼r den im Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich.



Wicker und Rogers zeigten sich "sehr beunruhigt" Ã¼ber die AnkÃ¼ndigung des US-Verteidigungsministeriums, US-Soldaten aus Deutschland und mÃ¶glicherweise auch anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern abzuziehen. Auch wenn die europÃ¤ischen Nato-VerbÃ¼ndeten ihre Verteidigungsausgaben wie angekÃ¼ndigt erhÃ¶hten, werde es "Zeit brauchen, diese Investitionen in die militÃ¤rischen FÃ¤higkeiten zu Ã¼bersetzen, die notwendig sind, um die Hauptverantwortung fÃ¼r die konventionelle Abschreckung zu Ã¼bernehmen", erklÃ¤rten die beiden US-Politiker.



Wicker und Rogers betonten zudem, dass Deutschland den Forderungen ihres Parteifreundes Trump nach hÃ¶heren Verteidigungsausgaben nachgekommen sei und dass Berlin US-Flugzeuge wÃ¤hrend des anhaltenden Konflikts mit dem Iran StÃ¼tzpunkte und den deutschen Luftraum nutzen lasse.



Nach offiziellen Angaben waren Ende Dezember gut 36.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land. Das Bundesverteidigungsministerium sprach am Samstag von "insgesamt fast 40.000" US-Soldaten, die "aktuell" in Deutschland stationiert seien. Insgesamt unterhÃ¤lt die US-Armee rund 20 Einrichtungen in Deutschland, vor allem im SÃ¼den und SÃ¼dwesten.