Politik

Kubanische FÃ¼hrung verurteilt jÃ¼ngste Trump-Drohungen scharf

  • AFP - 2. Mai 2026, 21:58 Uhr
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Trump (r.) und DÃ­az-Canel
Bild: AFP

Die kubanische FÃ¼hrung hat die jÃ¼ngsten Drohungen von US-PrÃ¤sident Trump gegen ihr Land scharf verurteilt. Trumps Ã„uÃŸerungen hÃ¤tten ein 'gefÃ¤hrliches und beispielloses Niveau' erreicht, schrieb der kubanische Staatschef DÃ­az-Canel im Onlinedienst X.

Die kubanische FÃ¼hrung hat die jÃ¼ngsten Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen ihr Land scharf verurteilt. Trumps erneute Androhung militÃ¤rischer Gewalt habe ein "gefÃ¤hrliches und beispielloses Niveau" erreicht, schrieb der kubanische Staatschef Miguel DÃ­az-Canel am Samstag im Onlinedienst X. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, Stellung dazu zu beziehen, ob ein solch "drastischer krimineller Akt zugelassen wird".

Bei Trumps Drohungen gehe es darum, "die Interessen einer kleinen, aber wohlhabenden und einflussreichen Gruppe zu befriedigen, die nach Rache und Vorherrschaft giert", schrieb DÃ­az-Canel in Bezugnahme auf Exil-Kubaner in Florida. "Kein Aggressor, so mÃ¤chtig er auch sein mag, wird in Kuba Kapitulation vorfinden", betonte er.

Trump hatte bei einer Rede in Florida am Freitag gesagt, die USA wÃ¼rden Kuba "fast sofort Ã¼bernehmen". Trumps Ã„uÃŸerungen in dem US-Bundesstaat, in dem die grÃ¶ÃŸte kubanische Gemeinde auÃŸerhalb der Karibikinsel lebt, erfolgten nur wenige Stunden, nachdem er eine VerschÃ¤rfung der Sanktionen gegen die Regierung in Havanna angeordnet hatte.

Der US-PrÃ¤sident hat wiederholt laut darÃ¼ber nachgedacht, Kuba zu Ã¼bernehmen, das 145 Kilometer vor Florida liegt und seit der kommunistischen Revolution auf der Insel unter FÃ¼hrung von Fidel Castro im Jahr 1959 fast ununterbrochen einem US-Handelsembargo unterliegt. Zuletzt fanden jedoch auch GesprÃ¤che zwischen beiden Seiten statt.

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