Ausbau der Solarenergie in Deutschland deutlich verlangsamt

Installation eines Solarpanels

Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich im ersten Quartal 2026 deutlich verlangsamt. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilte, wurden sechs Prozent weniger neue Solarleistung installiert als ein Jahr zuvor.

Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich verlangsamt. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Samstag in Berlin mitteilte, wurden im ersten Quartal 2026 neue Anlagen mit einer Leistung von 3,5 Gigawatt-Peak in Betrieb genommen - etwa sechs Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Verband warnte angesichts dieser Entwicklung eindringlich vor KÃ¼rzungen der SolarfÃ¶rderung.



"Wer bei der Solarenergie jetzt auf die Bremse tritt, schadet dem Wirtschaftsstandort und drosselt den in der BevÃ¶lkerung beliebtesten EnergiepreisdÃ¤mpfer", erklÃ¤rte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Carsten KÃ¶rnig. Er wandte sich damit insbesondere gegen GesetzesplÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die fÃ¼r neu installierte kleine Solaranlagen ab 2027 die sogenannte EinspeisevergÃ¼tung komplett streichen mÃ¶chte.Â



Einen RÃ¼ckgang um 21 Prozent gab es laut BSW-Solar von Januar bis MÃ¤rz 2026 im sogenannten Heimsegment, wie etwa Dachanlagen auf WohngebÃ¤uden. Bei Dachanlagen auf gewerblich genutzten GebÃ¤uden betrug der RÃ¼ckgang sogar 33 Prozent, verglichen mit dem ersten Quartal 2025. Bei Photovoltaik-FreiflÃ¤chenanlagen habe es hingegen einen Zuwachs um 20 Prozent gegeben.



FÃ¼r die nÃ¤chsten Wochen rechnet BSW-Solar mit einer zumindest leichten Belebung der Nachfrage infolge der aktuellen Energiekrise. AuÃŸerdem dÃ¼rfte es Vorzieheffekte wegen der drohenden Einschnitte bei der FÃ¶rderung durch die schwarz-rote Bundesregierung geben. "Eine vorÃ¼bergehende solare Sonderkonjunktur, sollte sie kommen, ersetzt keine verlÃ¤sslichen Investitionsbedingungen", warnte jedoch KÃ¶rnig.