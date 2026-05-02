1. Liga: Berlin und KÃ¶ln mit Remis - Heidenheim verpasst Sieg in MÃ¼nchen

Union Berlin - 1. FC KÃ¶ln am 02.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Am 32. und damit vor-vorletzten Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat Union Berlin im Kellerduell gegen den 1. FC KÃ¶ln mit einem 2:2 unentschieden gespielt.



In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Union Berlin hatte die erste groÃŸe MÃ¶glichkeit, als Kemlein nach einem Patzer von SchwÃ¤be im Spielaufbau knapp am Tor vorbeischoss. Doch die KÃ¶lner nutzten ihre Chancen besser und gingen in der 33. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Marius BÃ¼lter in FÃ¼hrung.



Nach der Pause versuchte Union Berlin, den Druck zu erhÃ¶hen, konnte jedoch die kompakte KÃ¶lner Abwehr nicht Ã¼berwinden. Die GÃ¤ste aus KÃ¶ln blieben bei Kontern gefÃ¤hrlich und belohnten sich mit dem zweiten Treffer durch Said El Mala in der 61. Minute.



Dann aber fehlten den KÃ¶lnern das Konzept, mit der FÃ¼hrung umzugehen: Tom Rothe kam in der 73. Minute mit dem Anschlusstreffer, Livan Burcu legte in der 89. Minute nach - und es war wieder ausgeglichen. Beide Mannschaften sind noch nicht sicher durch, Union auf Rang 12, KÃ¶ln direkt dahinter auf der 13.



Im parallel ausgetragenen Duell zwischen dem FC Bayern MÃ¼nchen und dem 1. FC Heidenheim Ã¼berraschten die GÃ¤ste den frischgebackenen Meister aus MÃ¼nchen mit einer engagierten Leistung und erkÃ¤mpften sich ein 3:3.



Offenbar wollten die Bayern den Tabellenletzten mit einer Art B-Mannschaft abfertigen, aber das ging zunÃ¤chst einmal schief: In der 22. Minute ging Heidenheim durch Budu Zivzivadze in FÃ¼hrung, der nach einem EckstoÃŸ den Ball aus kurzer Distanz ins Netz befÃ¶rderte, neun Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Eren Dinkci auf 2:0, nachdem er einen langen Ball geschickt an TorhÃ¼ter Urbig vorbeilegte und ins leere Tor einschob.



Die Bayern fanden erst kurz vor der Pause durch Leon Goretzka zurÃ¼ck ins Spiel, in der 44. Minute verwandelte dieser einen FreistoÃŸ sehenswert in den linken oberen Winkel und verkÃ¼rzte auf 1:2. Nach der Halbzeitpause erhÃ¶hten die Bayern den Druck und kamen in der 57. Minute erneut durch Goretzka zum Ausgleich. Nach einem FreistoÃŸ von Olise setzte sich Goretzka im Strafraum durch und traf mit dem Knie zum 2:2.



Die MÃ¼nchner wollten die Blamage mit allen Mitteln vermeiden und wechselten brutal ein, Joshua Kimmich und Harry Kane sollten es richten. Stattdessen traf aber erst einmal Heidenheims Budu Zivzivadze in der 76. Minute mit einem Traumtor. Am Ende brachte Michael Olise mit der letzten Aktion in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich fÃ¼r die MÃ¼nchner. Pech fÃ¼r die Heidenheimer, die einen Sieg gebraucht hÃ¤tten, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft noch sichern zu kÃ¶nnen. Nun steigen sie sicher ab, wenn St. Pauli und Wolfsburg jeweils am Sonntag gewinnen.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Hoffenheim - Stuttgart 3:3, Bremen - Augsburg 1:3, Frankfurt - Hamburg 1:2.

