Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Blockade der StraÃŸe von Hormus hat in den letzten 20 Tagen nach eigenen Angaben 48 Schiffe zur Umkehr gezwungen.



Das teilte das US-Zentralkommando am Samstag mit. In den vergangenen 20 Stunden wurden drei Schiffe umgeleitet. Die USA lassen keine Schiffe in iranische HÃ¤fen ein- oder auslaufen.



US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, die Blockade bleibe bestehen, bis ein Abkommen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges erreicht sei. Iran bezeichnete die Blockade als Verletzung des Waffenstillstands. Trump sagte in Florida, die USA agierten wie "Piraten", spielten jedoch keine Spiele, da der Iran seit 47 Jahren andere unter Druck setze. Er fÃ¼gte hinzu, der Iran habe die StraÃŸe von Hormus als Waffe genutzt und sie geschlossen, woraufhin er sie ebenfalls geschlossen habe.



Im Libanon sind unterdessen seit dem 2. MÃ¤rz 2.659 Menschen durch israelische Angriffe ums Leben gekommen, wie das libanesische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Seit dem 30. April wurden demnach 73 Menschen getÃ¶tet und 163 verletzt. Trotz eines vereinbarten Waffenstillstands beschuldigen sich beide Seiten gegenseitig, das Abkommen regelmÃ¤ÃŸig zu verletzen und kleinere Angriffe fortzusetzen.

